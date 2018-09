Niega titular de CES que policías hayan pretendido extorsionar a familia

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Eduardo Valiente Hernández descartó que los dos elementos que casi fueron linchados el pasado lunes por habitantes de San Pedro Tlalcuapan, hayan tratado de extorsionar a una familia de esa comunidad, lo que motivó su retención y posterior golpiza.

El funcionario basó su argumento en el hecho de que las personas a las que supuestamente se les pretendió extorsionar no presentaron la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, de ahí que, infirió, no se presentó tal delito.

“La gente argumentaba que estaban siendo víctimas de un intento de extorsión, no obstante, cuando se les invitó a que acudieran al Ministerio Público y nosotros responsabilizándonos de presentara a los dos elementos ante la autoridad para que formularan la querella correspondiente, ellos no quisieron hacerlo”.

“No fue un caso de extorsión porque se les invitó a presentar la denuncia y no accedieron, mala información sería una de las causas, pero en este caso particular no me aventuro a decir una y otra razón, se atendió el caso y lo importante es que atendimos el asunto y rescatamos con vida a los elementos policíacos”, apuntó.

En tanto, dio a conocer que ambos policías están fuera de peligro y ya se encuentran en sus respectivos domicilios convaleciendo, “uno fue atendido en una clínica particular y otro, el de mayor gravedad, en el Hospital General (de la Secretaría de Salud), estaban policontundidos, pero ya están recuperándose”.

Valiente Hernández también descartó que la CES haya tardado en reaccionar para rescatar a los elementos retenidos en esa comunidad del municipio de Chiautempan, pues explicó que tuvieron que valorarse diversos factores para actuar y no generar un conflicto mayor por el uso de la fuerza.

Cabe referir que los dos policías fueron retenidos durante más de siete horas del pasado lunes, durante las cuales fueron objeto de diversos golpes por parte de los pobladores; su rescate se suscitó durante la noche.

“Hay una subjetividad cuando hablamos de tiempo en reaccionar, porque hay muchos factores que debemos valorar y no convertir el problema en algo mayor, a través del uso de la fuerza que sí es legítima en un momento dado. Privilegiamos el diálogo, sí alguien nos puede criticar, a costa o riesgo de nuestros elementos, pero tenemos que ser muy prudentes, muy cautos en ese sentido para no provocar un problema mayor”.

Adelantó que la CES no será omisa y presentará las denuncias correspondientes por el presunto delito de lesiones contra los elementos policiacos en contra de quien resulte responsable. También dijo el área de asuntos internos abrirá una investigación sobre el actuar de esos efectivos, “pero sus derechos laborales están a salvo, por su presunción de inocencia”.