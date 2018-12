Necesario y urgente que la Guardia Nacional se establezca en Tlaxcala: CNPA

Ante la incidencia de delitos como desaparición de niñas, homicidios y el huachicol, es necesario y urgente que la Guardia Nacional se establezca en Tlaxcala, requirió Catalina Flores Hernández, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA).

Señaló que no puede ser que en una entidad “tan pequeña” no se pueda combatir el robo de combustible y que tampoco “se pueden buscar culpables para curarnos en salud o querer lavarnos las manos” al señalar que es Puebla el origen de esta situación.

Si bien es cierto que es ese estado vecino donde se genera ese delito, también lo es que afecta a las y los tlaxcaltecas, ya que la gravedad de este ha perjudicado a Calpulalpan, Zacatelco, Ixtacuixtla y Tepetitla, por citar algunas localidades.

“No escapamos ya de este fenómeno y no nos podemos acostumbrar a esto, ni al problema de las niñas desaparecidas en el que todo mundo está callado, no quieren abrir la boca porque no quieren alarmar, se tiene conocimiento de casos, si no es en San Pablo del Monte es en Teolocholco o en otros”, expuso.