Necesario articular plan de atención a migrantes de caravana centroamericana; el albergue es insuficiente

Al no descartar a Tlaxcala como uno de los puntos de la ruta de migrantes centroamericanos que se separen de la caravana en trayecto por el país hacia la frontera norteamericana, Elías Dávila Espinoza, representante del albergue “La Sagrada Familia” y el ombudsperson Víctor Manuel Cid Del Prado Pineda, coincidieron en que es necesario articular un plan de prevención para atender a estas personas.

Por separado, Dávila Espinoza refirió que de los poco más de siete mil que ingresaron al país a partir del viernes pasado, “muchos ya no van a poder seguir en el grupo y son quienes andarían aquí, por Tlaxcala.

Son los que van a salir del bloque” que pretende llegar a Oaxaca, después a Puebla y luego a la Ciudad de México con rumbo a San Luis Potosí; pero si la cifra de migrantes que abandona la caravana estuviera conformado por 500, “no habría espacio para recibirlos en el albergue (de Apizaco)”, expuso.

Ante este escenario, dijo que solicitaría una reunión con el titular de la Dirección de Atención a Migrantes (DAM), Salvador Cote, “para estar preparados, sobre todo por la presencia de niño, ya que requerirían atención especial debido a los cambios climatológicos a los que se van a enfrentar, al pasar de temperaturas altas a bajas”.

Es necesario el apoyo con servicios médicos, a través de ambulancia y personal que revise las condiciones en que arribarán esos menores. Otra alternativa sería trasladarlos al Hospital Regional pero significaría un caos, añadió.

“Ciertamente, Tlaxcala no es punto de llegada en la ruta de esta caravana de migrantes, pero sí es posible que muchos salgan del grupo y con 200 que lo hagan para desviar su trayecto a Tlaxcala, no tendríamos capacidad porque rebasarían nuestra estructura”.

Señaló que esta casa carece de colchonetas, por lo que podría habilitar la iglesia de Cristo Rey como espacio para que pernocten, “pero no hay manos suficientes para preparar alimentos, desayuno, comida y cena”.

Por ello, resaltó la importancia de establecer una coordinación con la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a fin de articular un plan de prevención para atender a migrantes centroamericanos que se separen de esta caravana.

“Vamos a estar prevenidos para recibirlos, aunque no se tiene contemplada una fecha del posible arribo de estas personas”, anotó al tiempo que lamentó la actitud negativa del gobierno mexicano hacia integrantes de esta caravana cuando entró al país, pues “es de prepotencia, de rechazo y de no acogida. Ellos vienen con el deseo de trabajar en Estados Unidos”, subrayó. “Veo que los gringos todavía nos siguen agarrando a su antojo, quieren que nosotros hagamos lo que ellos no pueden, que hagamos la guerra sucia”, expresó.

Pidió a tlaxcaltecas tratar con dignidad a migrantes y denunciar hechos violentos contra ellos. En caso de que arribaran al estado, “esperemos que Migración los atienda con respeto, sobre todo a mujeres y niños; propiciarles un ambiente de salud, de descanso y de aseo para que continúen su viaje”.

El gobierno de Estados Unidos –acentuó- debe mirar hacia Centroamérica y generar un clima de paz y tranquilidad, de inversión para que los habitantes no emigren sino se queden a trabajar en sus países de origen.

“Ojalá que no se repitan más caravanas porque implica muchos riesgos, principalmente para niños y mujeres. Sabemos de antemano que nuestro país es anfitrión, pero solamente para las naciones ricas, como las europeas, porque para las pobres no, porque los de sudamericanos son vistos de otra manera. No hay que verlos como problema sino como oportunidad para ayudarlos”.

Por su parte, Víctor Manuel Cid Del Prado Pineda, presidente de la CEDH, refirió que ante esta situación, este organismo mantiene contacto continuo con la Federación Mexicana de Organismos Autónomos de Protección de Derechos Humanos y con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), principalmente con el presidente de la del estado de Chiapas, Juan José Zepeda.

“El hecho de entrar más de siete mil personas al estado de Chiapas es un momento de una crisis muy fuerte, en el que se tienen que coordinar muchos esfuerzos y salvaguardar muchísimas cosas”, manifestó.

Mencionó que tiene conocimiento de que más de dos mil personas han salido de la caravana y que se han trasladado hacia la sierra, lo que significa que todavía cinco mil están en este grupo que transita por varias rutas de México.

En caso de que esos miles de migrantes llegaran al estado o 500, “son muchas personas a las que tendremos que atender hasta que se vayan, por lo que la CEDH dará seguimiento, protegiendo no nada más los derechos de ellos sino de los tlaxcaltecas”, añadió.

Afirmó que la Comisión estará atenta de que se respete el libre tránsito, pero reconoció que será necesaria la coordinación con el gobierno estatal, con la Policía Federal y con el INM, además de convocar a la sociedad para que colabore. “Muchísimas personas vienen huyendo por violencia, por hambre, por cuestiones muy feas que viven en su país. Comentan que muchas vienen lastimadas de los pies”.

No se puede asegurar que entre la caravana se encuentran delincuentes, “pero –respondió- tampoco podemos ser tan inocentes para creer que no hay nada, que no venga alguien que no pueda ser tan malo”. Remarcó que el principal objetivo de la CEDH es cuidar a los niños, a las niñas y a adolescentes, a adultos mayores y a mujeres, de ahí que ya prepara acciones concretas para garantizar orden y respeto.

El ombudsperson apuntó que hay varias rutas que las y los migrantes de esta caravana pueden tomar, ya sea la de Tierra Blanca, Veracruz; la de Puebla o la de Apizaco para tomar rumbo hacia el estado de Querétaro. En tanto, Madaí Capilla, directora del Sistema Estatal DIF, señaló que esta institución se coordinará con otras para solucionar, apoyar y asumir su responsabilidad.

Estos dos funcionarios fueron entrevistados en el contexto de la conmemoración del 73 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organizada por la CEDH a fin de fomentar la relevancia de ese organismo internacional entre la niñez.