Necesaria evaluación al IEM a dos décadas de su creación, considera el CMU

A ya casi 20 años de su creación, el Instituto Estatal de la Mujer (IEM) requiere de una evaluación de resultados arrojados durante este lapso y con base en ello determinar su fortalecimiento, permanencia o cambio de rango a secretaría, consideró Edith Méndez Ahuactzin, directora del Colectivo Mujer y Utopía (CMU).

Las organizaciones integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) han colocado en la discusión esta situación, no solo en este tipo de instituciones sino de otras, como las Fiscalías de algunas entidades, y cuál ha sido el impacto, dijo.

Apuntó que se han planteado varias interrogantes, como si realmente han favorecido a las mujeres, si se han especializado o si conservan las mismas prácticas.

En el tema del Instituto Estatal de la Mujer pueden ser las mismas preguntas, aunque en el caso del de Jalisco “es querer pretender su desaparición con el argumento de que va a mejorar la situación, cuando no es así, porque le quitan autonomía”.

En Tlaxcala, el IEM no es la única estancia responsable de garantizar todos los derechos de las mujeres, pero sí puede vigilar, y el someterlo a un análisis para determinar su permanencia, desaparición o que su rango sea elevado al de secretaría, dependería mucho de la intención que el mismo gobernador pudiera tener, expuso.

“Porque la intención –añadió- es clara, él no tiene interés realmente en que se mejoren las condiciones, ni siquiera en que” se optimice al propio Instituto; lo que sí se ha platicado con la directora de este órgano, Angélica Zárate, es que se realice una evaluación. Refirió que desde que el IEM que fue creado (en junio de 1999), a la fecha no se han efectuado reformas ni se ha estudiado el impacto de su funcionamiento.

“Lo que nos parece prudente es evaluarlo” para no solo conocer resultados y logros sino qué es lo que falta, es decir, cuáles son las deudas que aún tiene ante el sector que atiende en Tlaxcala, subrayó la también activista.

Insistió que antes de tomar cualquier tipo de decisión, se debe llevar a cabo una revisión puntual y “que siga manteniendo una relación con la sociedad civil y consultorías, pues actualmente sí la tiene con algunas”, lo cual es “pertinente y sensato”.

Acentuó que se ha precisado “que no podemos asegurar que no va a pasar la desaparición, porque no solo está el caso Jalisco, también hay trabas en otras entidades. Lo sucedido en ese estado no puede favorecer, es una lectura, por lo que debemos estar atentas de lo que pueda suceder en todo el país… me parece que ciertos actores están incidiendo sin compromiso para fortalecer temas de la mujer, vamos a estar alertas”.