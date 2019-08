Multas a diputados deben ser sin revanchismo ni medidas políticas: legisladores

Tras confirmar que a ocho diputados ya les descontaron 17 mil pesos de sus respectivos salarios por faltar a una sesión extraordinaria, congresistas demandaron trato igualitario y evitar revanchismos políticos en la aplicación de multas, pues coincidieron en que no existen criterios ni sustento para decretar dichas penas.

El pasado 18 de julio, el pleno del Congreso local sesionó para resolver los juicios políticos promovidos en contra de los entonces comisionados del IAIP Marlene Alonso Meneses, Francisco José Morones Servín y José David Cabrera Canales y que a la postre les costó su deposición del cargo.

Sin embargo, a esa plenaria no llegaron los diputados Laura Yamili Flores Lozano, María del Rayo Netzáhuatl Ilhuitcatzi, Patricia Jaramillo, Irma Yordana Garay Loredo, Víctor Manuel Báez López, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, Rolando Pérez Saavedra y José María Méndez Salgado, por estar en contra de la determinación, por lo que fueron sancionados con la disminución de 50 por ciento de su dieta quincenal.

Al respecto, la diputada petista, Irma Yordana Garay Loredo exigió que todos los legisladores reciban el mismo trato respecto a las sanciones impuestas a los diputados que faltan, llegan tarde o se ausentan de las plenarias.

Detalló que no impugnará la determinación pues consideró que ir en contra de las determinaciones de sus homólogos es políticamente incorrecto.

Por su parte, la morenista María del Rayo Netzáhuatl Ilhuitcatzi criticó el procedimiento utilizado para sancionar al grupo de ocho legisladores, pues no fueron notificados de las razones del descuento directo a su dieta, el cual se hizo efectivo la segunda quincena de julio.

“Hasta ahorita no he visto mi notificación pero si ya vi que en mi nomina ya me depositaron el 50 por ciento, pero no me hicieron llegar ninguna notificación por parte ni de la Junta ni de la presidenta de la mesa, sin embargo, si aplicaron el descuento, entonces yo creo que más allá de si te afecta o no el descuento, se tienen que emitir criterios en base a qué y cuánto, porque fue una determinación unilateral de parte de la presidenta de la mesa. Lo único que estamos pidiendo es que digan en base a qué criterios. Si fuera ese el criterio, yo le preguntaría cuánto llevamos de ahorro desde el inicio de la administración”.