Mujeres con Poder solicitará Alerta de Violencia de Género para Tlaxcala por agravio comparado

La organización civil Mujeres con Poder, junto con otras agrupaciones, impulsará la solicitud de una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para Tlaxcala, por agravio comparado, adelantó Yeny Charrez Carlos, directora de esta asociación.

Señaló que esta petición se realizará independientemente de los trabajos que el gobierno tlaxcalteca y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) efectúan en torno a las observaciones derivadas de la primera gestión de AVGM correspondiente al año 2016.

Precisó que a diferencia de esa solicitud, la cual se enfocó a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género y trata de personas, la de Mujeres con Poder se centrará en el agravio comparado.

“Ya estamos preparando los documentos que se requieren; estamos trabajando con un equipo de abogados, sobre con el tema de perspectiva de género, porque la petición necesita llevar datos específicos”, apuntó.

La activista expuso que será necesario realizar un análisis profundo al marco jurídico vigente en la entidad tlaxcalteca “para poder probar” el agravio comparado. “Hay disposiciones legales que atentan contra el derecho de las mujeres, como actuaciones, actos, omisiones o disposiciones”, por ejemplo –indicó- el registro de un menor de manera irregular ante el Registro Civil por parte del padre, sin conocimiento de la madre.

Otra muestra es la violencia obstétrica, la cual no está tipificada como delito “y el estado no ha procurado verificar esta circunstancia en el Código Penal; así puedo citar varias cosas que no están homologadas a la Ley General para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y que no nos permiten actuar”.

A esta solicitud se unirán la organización “Nosotrxs” y el Observatorio Ciudadano de Violencia contra las Mujeres, entre otras agrupaciones civiles y activistas.