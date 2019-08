Cierra MST accesos a Sefoa y bloquea carretera; protesta contra reducción de apoyos y requisitos

Agremiados al Movimiento Social por la Tierra (MST) cerraron los accesos a la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa) y bloquearon la carretera a la comunidad de Belén Atzitzimititlán, para protestar en contra de las reglas de operación del Programa Concurrencia 2019, la reducción de apoyos y la falta de acceso a fertilizante.

Diego Lira Carrasco, dirigente estatal de esta organización, puntualizó que una de las inconformidades es el recorte presupuestal para beneficios en materia ganadera, pues de 80 por ciento pasó a 50 por ciento.

Apuntó que son alrededor de 200 familias las afectadas por las disposiciones tomadas por las dependencias, concretamente por la Sefoa, y cuestionó que el titular de esta oficina, José Luis Ramírez Conde, no se abra al diálogo.

Dijo que en una mesa de trabajo del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable (Cedrus) se explicó a las organizaciones que las solicitudes serían recibidas, pero que después les fue negado el registro bajo el argumento de que el MST no tiene la figura de persona moral.

Además –agregó- ampliaron el periodo de inscripción en ventanillas, pero con un recorte supuestamente derivado de la inflación y no mantuvieron las mismas reglas de operación; aparte, se nos ha excluido del apoyo con fertilizante orgánico, mineral y químico, porque resulta que debemos estar dentro del padrón de la Sefoa y cuando se pidió la incorporación nos dijeron que no sabían de qué les hablábamos.

Acentuó que existe la necesidad de acceder a estos beneficios “porque no sembramos en el aire, sino en la tierra, y la organización no es ningún delito, al contrario, si no lo hacemos así el proceso de solicitud es complicado“ para los campesinos, pues cada año los requisitos son más difíciles, por eso la MST les brinda asistencia técnico.

“Las reglas de operación son totalmente inaccesibles para todos los compañeros, lo que sí pedimos es una reunión para plantear la forma de facilitar los apoyos, pues se imponen exigencias, como el acta de nacimiento expedida uno o dos días previos a la fecha de solicitud, lo cual no se estableció en la convocatoria; después se logró eliminarla”.

Pero algunos productores sí realizaron el trámite, pagaron entre 300 y 400 pesos, aunque no había necesidad de hacer esto, “por eso digo, si la gente no va organizada sino individualmente, hacen y deshacen con ella”, indicó.

Diego Lira expuso que el MST ha entregado oficios para pedir la celebración de una mesa de trabajo pero no recibió respuesta, razón por la cual alrededor de las 9:00 horas de este lunes arribó a las instalaciones de la Sefoa, ubicada en el Ex Rancho la Aguanaja, San Pablo Apetatitlán.

Al mismo tiempo bloqueó la carretera que conduce a la comunidad de Belén Atzitzimititlán, perteneciente a ese mismo municipio, la cual es uno de los caminos alternos asignados mientras se realiza la obra de modernización de la vía Tlaxcala-Apizaco.

Si bien la protesta causó complicaciones viales, el dirigente de esta organización pidió comprensión a la ciudadanía, pues insistió en que la falta de diálogo por parte de las instituciones provocó esta medida.