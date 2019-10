Autoridades deben emprender acciones para motivar la denuncia de los delitos: CET

El presidente del Centro Empresarial de Tlaxcala (CET), José Noé Altamirano Islas se pronunció porque las autoridades encargadas de procurar justicia deben emprender acciones que motiven a la ciudadanía a presentar denuncias penales cuando son víctimas de un delito, a efecto de generar confianza entre la población y abatir las cifras negras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimó en 94.3 por ciento en 2018.

Entrevistado sobre las cifras dadas a conocer el pasado martes por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Eduardo Valiente Hernández, respecto del panorama de la incidencia delictiva en la entidad, Altamirano Islas opinó que la seguridad pública no sólo radica en la prevención del delito sino también, una vez cometido éste, en que la autoridad debe procurar e impartir justicia de manera pronta y expedita como lo indican las leyes, pues “a menor impunidad en la comisión de un delito, mayor confianza del ciudadano con la autoridad y por consecuencia un mejor bienestar”.

Indicó que el tema de la seguridad es una condicionante fundamental para toda la sociedad, pues permite llevar a cabo las actividades cotidianas de los ciudadanos de manera armónica y en paz, incluyendo la labor comercial y productiva que realizan miles de empresas en el estado.

“Por ello, es fundamental que la autoridad genere confianza para motivar en el ciudadano la denuncia del delito, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Inegi, los ciudadanos no denuncian porque consideran que es una pérdida de tiempo, existe desconfianza de la autoridad, viven trámites largos y difíciles, expresan que hay una actitud hostil de la autoridad, además del miedo a ser extorsionado y miedo al agresor. Si la autoridad fortalece este tema básico y fundamental de denunciar, entonces sí estaremos hablando de una confianza en las autoridades”.

Asimismo, agregó, el que los ciudadanos decidan no denunciar por las causas antes expuestas, no implica que la autoridad no inicie acciones para la prevención del delito en el estado de Tlaxcala.

En cuanto al anuncio de la creación de la Policía Estatal de Caminos en un mes, dijo que es una acción en la que se debe tener cuidado para no permitir actos de extorsión y sobre todo colusión con el crimen, “así que esperamos que todos los que participen en esta iniciativa sean policías acreditados bajo el control de confianza y con un alto perfil profesional y social”.