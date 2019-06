Morena podría mantener la Junta de Coordinación para el segundo año de la LXIII Legislatura: Vázquez

La presidencia de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local debería mantenerse para el segundo año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura local en la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), consideró la legisladora Mayra Vázquez Velázquez, quien adelantó que con los votos de los 17 diputados de la bancada mayoritaria y sus aliados podrían hacerlo.

A poco menos de tres meses para que se resuelva la titularidad del máximo órgano de gobierno político en el Poder Legislativo, la diputada consideró esa posibilidad, a pesar de que la legislación establece que dicha presidencia debería será presidida, en orden de prelación, entre las fracciones mayoritarias que integren el Congreso local.

Abundó que si bien, Morena y las bancadas aliadas tendrían los votos suficientes para lograrlo, consideró que esta determinación deberá consensuarse con todos los partidos y fracciones.

“Los 17 diputados que tenemos sí alcanza, pero también he sido clara, no porque se tengan la mayoría con la coalición puedes excluir, también se debe tomar en cuenta (a las demás fracciones) y se ha visto en las votaciones, ahora que se cambió la coordinación del presidente de la Junta se ve cómo está la situación, yo creo que depende de quién quiera llegar a la presidencia de la Junta y cómo empiece a cabildear”, apuntó.

Sin embargo, Vázquez Velázquez reconoció que con el afán de lograr posibles consensos y equilibrio, Morena y aliados podrían ceder las presidencias del Comité de Administración y de la mesa directiva del próximo periodo de sesiones.

Sin embargo, todo ello, reconoció, dependerá de cómo se conduzca la actual presidenta de la Junta de Coordinación y líder de su bancada, Ana Bertha Mastranzo Corona, aunque “ya hay pláticas, es tiempo de construir”.

No obstante, la morenista se descartó ya para ocupar alguna de estas posiciones, en especial, la de la Junta de Coordinación.

“No había pensado en la Junta de Coordinación, para nada he pensado estar, yo creo que descarto, en esta ocasión, yo creo que son posiciones muy importantes, yo he puesto la confianza en quien he apostado mis votos y quien vaya a quedar en esos espacios tendrán mi voto, pero también estaré muy al tanto…(pero) esto se tiene que cabildear, ir construyendo ir viendo que puede convenir para todos, somos 25 diputados y las decisiones que tomemos son importantes y más en este que viene otra vez lo del presupuesto”, acotó.