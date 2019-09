Morena y aliados no tienen voluntad de crear Ley de Movilidad en Tlaxcala

La “falta de voluntad” de parte de diputados de la bancada de Morena y sus aliados del PT y PES, ha provocado que la creación de la Ley de Movilidad y Transportes de Tlaxcala se encuentre atorada en el Congreso local, consideró el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Omar Milton López Avendaño.

En especial responsabilizó a los diputados Jesús Rolando Pérez Saavedra y Miguel Piedras Díaz, a quienes acusó de incumplir con lo que establece el Reglamento Interior del Congreso local al no emitir un dictamen de la iniciativa que presentó en febrero de este año.

“¿Quién está atrasando?, pues Morena, pero hay una iniciativa del PAN y tiene que dictaminarse y no ha sido así. No está empantanada la ley, simplemente no ha habido la voluntad de las fuerzas políticas mayoritarias de este Congreso para tomar su responsabilidad ya que Morena atiende la Comisión de Puntos Constitucionales en donde tendría que haber llamado a Comisiones unidas de la Comisión de Transporte para que se dictaminara esta ley, entiendo que es complejo, que se requiere enriquecer, pero no lo han hecho”.