Minimiza presidenta de Iaip-Tlax solicitud de juicio político en su contra

Luego de minimizar la solicitud de juicio político que promovieron en su contra, la presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Iaip-Tlax), Marlene Alonso Meneses dijo no tener “temor” por la procedencia del recurso y dio un voto de confianza a los integrantes de la LXIII Legislatura local porque “habrán de actuar conforme a derecho”.

Entrevistada en las instalaciones del Poder Legislativo, después de la inauguración del curso que impartió titulado “Derecho a la información pública”, dijo desconocer los motivos por los cuales Francisco José Morones Servín y José David Cabrera Canales han solicitado a diputados locales se reactive la solicitud de juicio político en su contra.

“A mí me correspondió hacerlo en principio (promover un juicio político) y fue lo que se hizo, pero desconozco el motivo por el cual se esté presentando por parte de mis compañeros comisionados, pero no hay temor, más bien hay confianza en las instituciones que tiene que estar apegado a la legalidad y que finalmente en el caso de juicio político que presenté en su momento está apegado a lo que establece la Ley, pues tienen los elementos de prueba y todo para lo que se pueda resolver conforme a derecho”.

Sin embargo, hay un juicio en su contra, sabe los motivos, se le inquirió.

“En el caso de mis compañeros desconozco y no puedo emitir un comentario porque no sé del contenido de lo que ellos están comentando…desconocía esa parte, sino es porque ahorita ustedes me comentan y desconozco lo que se haya solicitado, creo que por parte lo que me correspondió en su momento en mi calidad de autoridad es hacer de conocimiento a la instancia correspondiente del Congreso local sobre lo que señala la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en específico lo que establece el artículo 11 y sus fracciones en la fracción décima hacer de conocimiento para que el mismo Congreso del estado procede en termino de lo que señala la Ley”, respondió.