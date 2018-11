Miguel Nava Xochitiotzi será el nuevo magistrado del TET

El pleno del Senado de la República designó a Miguel Nava Xochitiotzi como magistrado del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), quien sustituirá en el cargo al ex presidente de dicho órgano, Hugo Morales Alanís.

Con 97 votos a favor y siete en contra, que representa más de dos terceras partes del pleno del Senado, el originario de Contla de Juan Cuamatzi y quien en su momento fue propuesto por el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez para ocupar el cargo de titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), asumirá el próximo 10 de diciembre el cargo que deberá ostentar por espacio de siete años.

Aunque hubo exigencias de senadoras para que se modificara la lista de los 15 magistrados electorales que eligieron la tarde de este martes para diversos órganos jurisdiccionales estatales, al final se impuso la mayoría calificada de la Cámara Alta del Congreso de la Unión que oficializó la unción del ex representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el extinto Instituto Electoral de Tlaxcala (IET).

La senadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por Guanajuato, Martha Lucía Micher Camarena refutó la integración de la lista de designación, pues consideró que, como en el caso de Tlaxcala, no se priorizó a la mujer en aquellos tribunales en donde solo se conforma por varones.

“No nos vayamos con el siéntanse contentas, porque ya dimos su espacio, no estamos con dádivas ni fregadas viejas, ya dimos sus cuotas, nos merecemos respeto. Eliminen el rollo de ya les dimos, no son dádivas, sino que es un tema de justicia, las mujeres representamos 52 por ciento de la población, por eso pido de favor que en donde no haya mujeres, es necesario que las haya”, espetó.

El llamado solo logró cambiar una designación. Una mujer por un hombre para el Tribunal Electoral de Oaxaca, pero no incidió en el caso de Tlaxcala.

Con esta determinación, quienes quedaron fuera de esta contienda fueron las tres mujeres que llevarían ventaja en este proceso, como son la ex consejera electoral, Yareli Álvarez Meza, Fanny Margarita Amador Montes, quien se desempeña como secretaria proyectista en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y Verónica Hernández Carmona, quien funge como secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la Segunda Ponencia del TET, la misma que encabeza Hugo Morales Alanís.

También quedaron en el camino el ex consejero electoral, Raymundo Amador García; el juez municipal de Huamantla, Fernando George Zecua, Adolfo Antonio Pérez Castilla, Alejandro Cano Vega, Hugo Aguilar Castrillo, José Antonio Hidalgo Cote, Juan Antonio Carrasco Martínez, Omar Muñoz Torres, Pablo Cadena Romero y Yovani Reyes Molina.