Mezquindad en la tragedia: la nueva oposición

Sin argumentos de fondo, las oposiciones son mezquinas a la hora de criticar al nuevo gobierno, poco o nada han entendido del mensaje de millones de ciudadanos que votaron a favor del cambio y en contra de la continuidad de un régimen corrupto, impune y desigual en la distribución de la riqueza. El PAN, por su parte, se asume como el gran opositor, mientras que el PRD intenta en el imaginario sentirse oposición. Ambos son mezquinos y desmemoriados, el blanquiazul olvida que gran parte de la pobreza, desigualdad, falta de oportunidades y la exponencial corrupción se deben a que por muchos años fueron comparsas del PRI en el gobierno o en la supuesta oposición, mientras que el PRD olvida que lo que hoy critica fue desde su fundación la bandera política e ideológica que le permitió lograr triunfos importantes en el mapa electoral. Ambos partidos son mezquinos.

El robo de combustible no inició el viernes por la tarde antes de la trágica explosión, tampoco el desmantelamiento de la industria petrolera inició hace unas cuantas semanas, ni es verdad que Moreno Valle era una santa palomita. Si bien se lamenta que ocurran hechos como la caída de un helicóptero o la trágica explosión de un ducto que fue pinchado por huachicoleros, eso no es motivo suficiente para que las oposiciones busquen responsabilizar al presidente y al gobierno de la República del caos que dejaron los gobiernos anteriores. Ni el accidente aéreo ni la explosión se pueden atribuir al nuevo gobierno. De hecho, los panistas y perredistas saben que sus dichos no prosperarán porque no hay ningún tipo de indicio que acredite sus mentiras; sin embargo, ambos partidos han ocupado el accidente y la explosión para intentar sacar ventaja política, polarizar a la sociedad y desacreditar al gobierno. El uso de la estrategia de victimización de los caídos no es nuevo, hay muchos casos en la historia donde se ocupan las tragedias humanas con fines políticos, en más de las veces la estrategia resulta fallida, más aún en la era del uso intensivo de las tecnologías. Las redes sociales hoy juegan un papel sustantivo para derribar intentos paranoicos como el ahora embate de los panistas y perredistas.

En el caso de Rafael Moreno Valle y de Erika Alonso, el accidente es utilizado por panistas y perredistas para tratar de construir héroes de la patria cuya trayectoria política dista mucho de lo que hoy se quiere afirmar, quizás valdría la pena recordar que durante el gobierno de Moreno Valle creció de manera exponencial el huiachol en el famoso triángulo rojo y que éste no pudo crecer sin la tolerancia, omisión y probable complicidad del más alto nivel del gobierno de Puebla. Según una investigación publicada en días pasados, hay evidencias que familiares muy cercanos a Moreno Valle eran parte del robo de combustible, es decir, eran huachicoleros de cuello blanco. Durante el sexenio de Moreno Valle no solo creció el robo de combustible sino que la deuda del gobierno se fue a las nubes, bien valdría la pena investigar el enriquecimiento descomunal de la fortuna de la familia Moreno Valle, en el ámbito político no sólo reprimieron a las oposiciones, sino que construyeron un emporio a base de silenciar hasta las voces de su mismo partido, la sucesión que permitió el acceso al poder de Tony Gali fue una simulación disfrazada para mantener el control político en Puebla, fue el puente para primero designar a Erika Alonso como dirigente estatal del partido y desde ahí tener la plataforma para la gubernatura, mentira que la fallecida ex gobernadora allá tenido una trayectoria política de alto vuelo. Fue, eso sí, una pieza en el ajedrez del morenovallismo. En ese sentido, el chantaje promovido por Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, carece de fundamento, ocupar el accidente para exigir que el nombramiento de gobernador interino sea para un panista resulta improcedente, mal harían los integrantes del Congreso de esa entidad de ceder al planteamiento mezquino de la dupla PAN–PRD.

En el caso de la lamentable explosión en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, que ha dejado más de 70 muertos, más de 70 heridos y varios desaparecidos, resulta ridículo suponer que fue una negligencia del gobierno. Si de negligencia hablamos, ésta la cometieron los gobiernos priistas, panistas y perredistas que permitieron que la práctica del huachicol se enquistara en los pueblos y comunidades del país. Los hechos demuestran que familias enteras estaban preparadas para el robo de combustible o, ¿usted tiene garrafas, bidones u otro tipo de recipientes de almacenamiento? En efecto, no todos los que murieron o resultaron quemados son huachicoleros y es muy triste que niños, adolescentes y padres de familia hayan sufrido los efectos de la explosión, pero de eso a responsabilizar otra vez al presidente y a su gobierno, raya en lo absurdo. Si queremos responsables, habría que buscarlos en las redes de corrupción de los gobiernos panistas, prisitas y perredista. Ocupar la tragedia y los accidentes no será la mejor forma de ser oposición… hasta ahora pura mezquindad.

Entre tanto, los burócratas en Tlaxcala son utilizados como carne de cañón para tratar de hacer lo que el gobierno es incapaz de resolver… la ausencia sube la presión, cuestión de tiempo. Ver para creer.