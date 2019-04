México debe comprender que es un pueblo mestizo: Úrsula Camba

Parte fundamental de la reconstrucción del tejido social del país es poder mirar atrás para encontrar en ese espejo que es la historia, con todas sus polémicas y en todas sus versiones, un reflejo que permita comprender que México es un pueblo mestizo, consideró la investigadora e historiadora Úrsula Camba Ludlow.

Al dictar la conferencia “Repensar la conquista. Reflexiones en torno al mestizaje”, como parte de las actividades programadas por la Comisión Organizadora de los 500 Años del Encuentro de Dos Mundos, la especialista egresada de El Colegio de México (Colmex) cuestionó que la historia ha sido utilizada como una doctrina del odio, “que no sirve, no explica, no se entiende” para construir un diálogo enriquecedor que permita a la sociedad saber de dónde viene y por qué es así.

Con la participación de Úrsula Camba, que tuvo lugar este miércoles en el Teatro Xicohténcatl, dio inicio el ciclo de conferencias “Reflexionando Tlaxcala” que se celebrará a lo largo de todo el año, y también se presentó el libro “Cara o cruz: Hernán Cortés”, de Alejandro Rosas y la investigadora.

De inicio, la conferencista consideró que de los hechos históricos del país, el de la Conquista es uno de los más desconocidos por el pueblo mexicano, derivado de la forma como se ha enseñado la historia, pues se privilegió el aprenderse las fechas de las batallas, de los tratados, los nombres de los grandes héroes, “lo que se llamó la historia de bronce”.

Esta situación, abundó, revela “un desconocimiento total de la historia de México, en general, y de la conquista en particular, y un ejemplo de ello es la solicitud de disculpa que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Corona Española por lo sucedido hace 500 años.

Para Úrsula Camba, ese episodio histórico debe ser analizado y comprendido con base a los valores existentes en esa época, entre ellos que se trató de una conquista lo que implicó sangre y matanza y que lo que buscaban Hernán Cortés y sus hombres fue la gloria y la fama, no sólo la riqueza.

“Creo que es importante ahondar en el tema, leer muchísimo y tratar de no aplicar modelos a realidades que no se adaptan. Creo que en la medida en que conozcamos más y sepamos más, vamos a poder transmitirlo con mayor claridad y con menos odio. No entiendo por qué la historia se utiliza como una doctrina del odio, no sirve, no explica, no se entiende, y creo que hay que partir en general, no solo de los tlaxcaltecas, de respetar a nuestro interlocutor aunque piensa distinto, no decir que es un estúpido porque piensa diferente”.