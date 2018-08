Exigen a Mena la desaparición del ITDT; legaliza la tortura de toros, señalan

A través de la plataforma de peticiones change.org, el grupo de ciudadanos denominado Tlaxcala Cambio Transforma inició la recolección de firmas para exigir al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez la desaparición del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino (ITDT), por considerar que la creación de este organismo (creado hace 15 años) legaliza la tortura a los toros y a otros animales, incluidos los de compañía.

Demanda que las instalaciones y presupuesto del ITDT se destinen “a la conservación de la fauna del estado y a establecer un espacio donde se proteja a los animales, se dé orientación sobre sus cuidados y se desarrolle una cultura de solidaridad humana con gatos, toros, perros, etcétera”.

“El colmo –expone- es que en este Instituto se promueve la capacitación de niños y adolescentes para que sean ‘toreros’ o torturadores legales”.

Señala que la población tlaxcalteca no necesita del ITDT ni quiere más violencia. “En estos momentos los mexicanos votamos por un cambio de estructuras de gobierno a nivel nacional cansados de corrupción, abusos y otros males del sistema neoliberal”, dice.

Asimismo, resalta que Tlaxcala fue el segundo estado del país “donde el cambio fue votado por más del 60 por ciento de la población”. Por tanto, este grupo de ciudadanos, el cual comenzó este movimiento el pasado 11 de este mes, exige la desaparición del ITDT, el cual es dirigido actualmente por Luis Mariano Andalco López.

También destaca que esta entidad es una de las de mayor violencia familiar y “con el 99 por ciento impunidad en la aplicación de la ley”; que se encuentra situada al sur de la República mexicana, “en donde en al menos 35 de sus 60 municipios existen familias dedicadas a la trata y explotación sexual comercial (ESC) de mujeres y niñas”.

Argumenta que científicamente se ha demostrado que los toros, al igual que todos los animales poseen un sistema nervioso, “por lo que lastimarlos y matarlos con el pretexto de apoyar una causa altruista, es moralmente reprobable”.

“La lidia representa para el toro una de las peores torturas a la que puede ser sometido un animal. Puyas, arpones y espadas le son encajadas provocándole la muerte en su propia sangre. No parece muy congruente participar de este tipo de espectáculos en donde pagas por generar, voluntariamente, más víctimas con el supuesto de beneficiar a otras víctimas”, acentúa en esta petición que al momento de la consulta contaba con 33 firmas.

“La violencia y tortura de otros seres sintientes no deben usarse para alentar a los damnificados explica Leonora Esquivel Frías, fundadora de AnimaNaturalis Internacional.

De acuerdo con un grupo de 273 investigadores, criminólogos y científicos de varios países, encabezados por el psicólogo Kenneth Shapiro, de la Universidad de Harvard, el maltrato animal propicia otras conductas violentas y tiene un estrecho vínculo con otras formas de maltrato a humanos”, arguye.

Indica que la tauromaquia ejerce un impacto negativo en la sociedad, “ya que promueve la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno, el abuso de poder, la insensibilidad, las conductas agresivas y la violencia”.

Asienta que México no necesita más tradiciones crueles ni más violencia ni más muertes inocentes porque esto no repercute en ningún beneficio para el país. “Por ello, es urgente instar a las autoridades debidas y a la comunidad en general a repensar los valores, acciones y direcciones que necesitamos para construir una sociedad civilizada, más justa y compasiva al no permitir más estas crueles tradiciones”.

Subraya que la tauromaquia “no es cultura es un negocio de unos cuantos empresarios y políticos sin escrúpulos” y precisa que el cambio se debe dar en cada persona, en la familia, en las comunidades, en la entidad y en el país.

En el Periódico Oficial número 2 Extraordinario del gobierno del estado, de fecha 9 de septiembre de 2003, se promulgó el acuerdo sobre la creación del ITDT en el sexenio de Alfonso Sánchez Anaya.

Establece que los espectáculos taurinos “constituyen una tradición que caracteriza al estado de Tlaxcala, de tal manera que la tauromaquia, en la actualidad continúa siendo una actividad generadora de fuentes de trabajo y de impulso para el desarrollo de la Entidad, en virtud de la derrama económica que aporta”.

El objetivo de este órgano desconcentrado es coadyuvar en el desarrollo de la actividad taurina local, así como la consolidación del prestigio de Tlaxcala en esta materia.