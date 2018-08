Mejorar atención al ciudadano, compromiso de PGJE: Aquiáhuatl Sánchez

Tras la designación que realizó el Congreso de José Antonio Aquiáhuatl Sánchez como titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el funcionario asumió el compromiso de mejorar la atención a los ciudadanos y la aplicación del Sistema Penal Acusatorio.

Aquiáhuatl Sánchez enfatizó que como procurador, una de sus prioridades será fortalecer la capacitación de todo el personal operativo a fin de mantenerse como una dependencia abierta para los ciudadanos.

“Debemos priorizar puntos sensibles como la atención al público, que es la recepción de denuncias, tener mayor personal y no solamente el número sino en la parte del trato humano que estamos requiriendo; no nos sirve un Ministerio Público que jurídicamente sepa qué hacer, si no lo realiza con la convicción, con el trato que debe recibir una persona agraviada”, señaló.

El titular de la PGJE subrayó que se implementarán diversas acciones en áreas como servicios periciales, policía y ministerios públicos para mejorar la aplicación del Sistema Penal Acusatorio en Tlaxcala, además de que se busca que otras figuras como los asesores jurídicos de víctimas o la Defensoría Pública cumplan con sus funciones en el marco del respeto de los derechos humanos de víctimas y señalados.

José Antonio Aquiáhuatl Sánchez refirió que la dependencia se encuentra en un proceso de diagnóstico de las áreas y personal que la integran para valorar la atención al público y el desempeño laboral de policías, peritos, ministerios públicos y trabajadores administrativos.

Posteriormente, se realizará una evaluación de conocimientos que determinará si el personal cumple con el perfil adecuado y se encuentra adscrito al área correcta, para finalmente iniciar una estrategia de restructuración de la PGJE a fin de mejorar la atención.

Además, se trabajará para abatir el rezago en carpetas de investigación, lo que en 2018 presenta un 80 por ciento de avance en resolución de carpetas.

Cabe señalar que en sesión ordinaria de este miércoles, el Congreso local realizó el proceso de selección para designar al titular de la PGJE, tras el análisis correspondiente de la terna que envió el Ejecutivo del estado.

De esta manera, ante el pleno de la LXII Legislatura, Aquiáhuatl Sánchez rindió protesta como titular de la PGJE.