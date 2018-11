Más allá de las fechas

Otro Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y ésta no sólo prevalece, desgraciadamente escala y se afianza peligrosamente. Y sí, es una verdadera desgracia porque existe un andamiaje institucional, jurídico y hasta presupuestal en pro de los derechos de las mujeres y cada día más voces, ya sea por moda, conveniencia o compromiso real, que se manifiestan por detener y erradicar la violencia contra la mujer que es definida por la Convención de Belém do Para como “cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

En general, marzo y noviembre se llenan hasta el exceso de eventos de todo tipo, fotos, “exigencias y propuestas”, y muchas, muchas ocurrencias. El problema es que difícilmente hay acciones eficientes e incidencias reales. Por el contrario, estamos en pleno desborde de “transformaciones” tibias, insuficientes y sin precisión, de placebos de entablar que alimentan protagonismos fugaces; tan es así que ONU Mujeres indica que en México al menos seis de cada 10 mujeres han enfrentado violencia y el 41.3 por ciento ha sido víctima de violencia sexual y se ha incrementado, impunemente, a nueve el número de mujeres asesinadas al día.

El fracaso es colectivo y se hace necesario impulsar diálogos y estrategias diferentes, es pertinente atender las investigaciones realizadas por espacios serios como el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados que, por ejemplo, ha realizado un análisis sobre el Embarazo Infantil y Adolescente. Conocer este tipo de trabajos para sustentar modificaciones legislativas y de política pública que logren disuadir acciones y conductas violentas contra las mujeres, es urgente y éticamente obligado.

El exhorto al Congreso del estado es que antes de proponer la creación de nuevas leyes para evitar la violencia de género, conozcan las leyes existentes y se dé tiempo para hacer estudios que amplíen el horizonte; los foros son importantes, pero más esos tiempos para profundizar las ideas y hacerse de más fuentes. La realidad exige más profesionalismo y menos “momentaneidad”.