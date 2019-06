Marco, Noé y “Alito”

La solicitud de licencia temporal al cargo de secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado (Secte) presentada por Noé Rodríguez Roldán, para coordinar en Tlaxcala la campaña de Alejandro Moreno a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tiene la bendición del mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez.

Es del dominio público que los gobernadores priistas han construido un frente en torno a las aspiraciones de su homólogo (ahora con licencia), lo que ha generado al interior del tricolor una serie de señalamientos, desde el de una cargada a favor de este campechano hasta el de llamarlo el candidato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así que, a la vieja usanza, el titular del Ejecutivo local ha encomendado a un miembro de su gabinete la tarea de operar a favor de Alito, como le nombran, rumbo a la elección del próximo 11 de agosto. Habrá que estar pendientes del desarrollo del proceso interno en la entidad, de si la institucionalidad conllevará a una suma mayoritaria a la postulación de Moreno; de si viejos cuadros, incluso jóvenes, irán contracorriente o de si la militancia ejercerá en su voto en libertad, entre otras cosas.

Luego del fracaso electoral de 2018, este es otro momento en el que el liderazgo de Mena Rodríguez estará a prueba de fuego. El resultado de la contienda priista dejará entrever lo que se avecina para 2021 en Tlaxcala.

Apenas la semana pasada, José Narro Robles, ahora ex aspirante a dirigir el PRI y ex militante, acusó que esta elección arranca “con los mayores vicios y las prácticas menos deseables, con mentiras e incumplimiento de acuerdos” (La Jornada/13–06–2019). Al igual que otros pretendientes, como Ivonne Ortega, cuestionó el padrón que será utilizado y no ha dudado en señalar que ya comenzó “la mascarada para imponer a Alito”.

Ese es el desafío de Marco Mena, el de demostrar que no meterá las manos para favorecer a Moreno y el no uso de recursos públicos, aunque la señal enviada connota su injerencia a través del experimentado Noé Rodríguez Roldán.