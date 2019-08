Sale Manuel Camacho de la SEPE-USET, llega Florentino Domínguez

Tras haber permanecido al frente de la Secretaría de Educación Pública del Estado y de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (SEPE-USET) durante poco más de dos años, Manuel Camacho Higareda fue removido de este cargo y nombrado coordinador del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario (Sepuede).

Después del mediodía de este miércoles, en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez anunció el enroque en estas dos dependencias, por lo que Florentino Domínguez Ordóñez dejó la titularidad del Sepuede para asumir la de la SEPE-USET.

El mandatario se concretó a puntualizar que en el caso de educación, que es una de las carteras “importantísimas” se va a continuar con el fortalecimiento del Sistema Estatal de Becas, pues no se abrió sesión de preguntas por parte de los medios de comunicación.

Felicitó a ambos y se alcanzó a escuchar el agradecimiento de Camacho Higareda “por la confianza”. Antes de salir del Salón, junto con el secretario de Gobierno, Aarón Pérez Carro, y de la contralora, Maricela Escobar, Mena Rodríguez precisó que ambos funcionarios se quedaban para responder a reporteros.

Manuel Camacho negó que este cambio signifique un castigo o un tropezón, sino “espacios de oportunidad”, además, sostuvo que entrega a la SEPE-USET “en muy buenas condiciones, funcionando con muy buenos resultados”, desde la mejora educativa al pasar del lugar número 10 al cuarto nacional en 2018, entre otras cosas.

En torno a las críticas constantes sobre su desempeño como secretario de Educación, acentuó que toda persona dedicada al servicio público se expone al escrutinio de la ciudadanía y que eso es una especie de sensor. “Siempre fueron bienvenidas”.

Aseveró que recibe con “muchísimo” gusto y entusiasmo el nuevo encargo, pues tiene por delante un reto muy importante en materia de crecimiento del empleo, reducción de la pobreza y de desarrollo.

Anotó que el gobernador le dijo “que teníamos que cumplir tareas, que era necesario que colaboráramos ahora haciendo estas actividades y la respuesta fue, por supuesto, será un honor, un privilegio”.

Asentó que solo se concentra en la tarea asignada, por lo que al tiempo respondió que no sabe de dónde han sacado que tiene aspiraciones políticas, pese a que en el ámbito de la administración ha sido mencionado como uno de los posibles candidatos para las elecciones locales de 2021.

Mientras tanto, Florentino Domínguez, ex secretario de Gobierno al inicio de esta administración, ex titular del Sepuede, ex candidato al Senado y profesor normalista, ofreció permanente diálogo permanente con el sector, principalmente con docentes y un compromiso serio, pero aclaró que 2021 solo es un espacio.

“A todos ellos extiendo mi mano amiga”, para que la educación avance y sea de calidad y calidez, agregó y prometió fuerzas abiertas “para todos”. Asentó que el cambio anunciado se debe a una instrucción del titular del Poder Ejecutivo y que él solo cumple con acatarla, pues “para mí es un alto honor llegar a la Secretaría… es un reacomodo normal”.

Respecto de los conflictos constantes en el sector educativo se jactó de su disposición y “habilidad para dialogar”, por lo que eso es lo que hará al asumir el cargo, aunque puntualizó que esta estrategia ha funcionado y que Manuel Camacho condujo “en buenos estadios”, pero que ahora él vera “de aquí para adelante”.

El principal reto es asegurar la calidad y calidez de la educación, “para que todas las niñas y niños, las y los jóvenes, obtengan el verdadero medio de movilidad social, no solo en retórica”, indicó. Precisó que realizará una revisión, antes de señalar si hará cambios en áreas o no. Confió en que encontrará orden.