La LXIII Legislatura se ha convertido en una decepción por imposiciones de Morena: Casas

Por el incumplimiento de las promesas de campaña y por incurrir en prácticas antidemocráticas, la LXIII Legislatura local se ha convertido en una decepción, sostuvo la diputada representante del Partido Movimiento Ciudadano, María Isabel Casas Meneses, quien responsabilizó de ello a la bancada de Morena, pues “ha privilegiado el mayoreíto sin discusión legislativa sobre la razón y legalidad”.

En la sesión ordinaria de este jueves, la diputada alzó la voz para recriminar que por el proceder de los legisladores, ésta legislatura podría convertirse en la peor de la historia.

“En Tlaxcala no existe transparencia en el quehacer legislativo, tampoco exhaustividad y mucho menos votación democrática, iniciamos un nuevo periodo legislativo y no percibimos diferencia alguna frente a las legislaturas pasadas, hemos tenido dos presidentes al frente de la Junta de Coordinación y Concertación Política y en ambos casos la opacidad, las decisiones improvisadas y el desconocimiento, han sido la constante, más aun, la mayoría que se impone por la fuerza de los votos en esta legislatura carece de argumentos y de fuerza de la razón”, sostuvo.

Casas Meneses apuntó que la actuación de los legisladores de Morena y aliados como es el PT y PEST en Tlaxcala, es una particularidad que priva en todos los Congresos locales e incluso en las Cámaras de Senadores y de Diputados, donde han evidenciado “su debilidad” ante el poder y que los convierten en el ejemplo de la “cuarta traición a México”.

Por ello, pidió a sus homólogos de Morena, principalmente, evitar caer en mayoriteos parlamentarios para imponer su voluntad y en cambio, abonar al desarrollo democrático del parlamento.

“Ser mayoría no otorga sabiduría legislativa, ser mayoría sirve para ganar votaciones pero no significa que ganen en la disputa de la razón, ser mayoría sin saber que hacer es el mayor reto de quienes solo saben sumar pero no debatir, como diputada ciudadana estaré atenta a que en Tlaxcala no se reproduzcan escenarios como el de Baja California en donde no es la voluntad de los diputados la que se pone en el debate, es la voluntad de sus superiores políticos que les ordenan como actuar”, acotó.