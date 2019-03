Los tres poderes y municipios sin acceder a cuarto ajuste trimestral porque el Ejecutivo no publica el decreto

El Poder Legislativo, como el resto de los poderes y municipios, no ha podido ejercer los recursos que le corresponden de los excedentes de las participaciones federales del último ajuste trimestral de 2018, ya que el Ejecutivo estatal no ha publicado el decreto correspondiente, informó el presidente del Comité de Administración del Congreso del estado, Rafael Ortega Blancas.

Con ello, los 92 millones 700 mil pesos que deberían ser entregados a Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los municipios, no han sido liberados, hecho que afecta a las arcas de cada uno de los poderes y Comunas, dijo el legislador.

“Tiene ya algunas semanas que lo aprobados, pero no ha sido publicado el decreto, desconozco y no sé porque ha sido así… nosotros pensamos que desde hace un par de semanas estaría publicado, pero no ha sido así. Pero esperamos que esta semana quede publicado para entonces el próximo viernes tenerlo aquí en el Congreso y ver porque no lo hayan publicado”, dijo Ortega Blancas.