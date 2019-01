Los síntomas del sistema patriarcal en espacios de poder

En los últimos días se han dado a conocer diversas discusiones y opiniones en el ámbito nacional y en algunas entidades que tienen que ver con la política pública de género, mismas que han tenido impacto importante en los movimientos de lucha por los derechos de las mujeres, lo que sin duda ha sido muy lamentable escuchar y conocer, pues dejan al descubierto la permanencia de un sistema que ha hecho uso de infinidad de recursos y herramientas para mantener a las mujeres en desventaja y normalizando la misoginia expresada desde las estructuras institucionales.

Por un lado, la opinión expresada por una diputada local por Morena del estado de Veracruz de establecer un toque de queda para evitar que las mujeres sigan siendo víctimas de feminicidio es un ejemplo de la barbaridad que mantiene a un sistema instalado no sólo en la estructura institucional sino en todos los ámbitos donde nos relacionamos diariamente.

Es ella y muchas otras personas que dan voz al patriarcado, quienes dan muestra de lo absurdo que ha sido “hacer frente” a la violencia que vivimos las mujeres responsabilizándonos a nosotras mismas, que vestirse de naranja cada 25 no es dar respuesta a estas expresiones brutales de violencia contra las mujeres y niñas.

Culpar a las mujeres de las violencias que vivimos ha sido un mecanismo que exime de la responsabilidad a los agresores, justificando, normalizado y perpetuando una cultura de violencia hacia las mujeres por ejercer plenamente nuestros derechos, como el derecho a la libre movilidad sin importar dónde o a qué hora lo hacemos, cómo vestimos o de dónde salimos. Proponer que las mujeres permanezcamos ocultas y con miedo mientras que los feminicidas y agresores gozan de toda libertad e impunidad, no puede ser siquiera considerada una solución en la visible dinámica que permanece en la mayoría de las decisiones de quienes están en espacios de toma de decisión al elaborar su política pública que no considera cómo los hombres aprenden a ejercer violencia hacia las mujeres y no los responsabiliza de que sean ellos quienes se hagan cargo de modificar estos aprendizajes machistas y feminicidas.

Por otro lado, la propuesta para la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres, ocultada en un “fortalecimiento y participación de las mujeres”, que de manera retorcida utiliza este discurso intentando mostrar como desinformadas a las activistas que durante más de 20 años han luchado por los derechos de las mujeres en Jalisco para no dar a conocer el fondo que conlleva el “cambio” del Instituto a Secretaría de Igualdad Sustantiva es perverso y totalmente discriminatorio que implica un retroceso a las acciones afirmativas que se han logrado y que han costado años de constancia, diálogos y acuerdos y que de manera abrupta, bajo ciertas condiciones, el día martes adelantaron el proceso de votación y llevar a cabo este golpe bajo para las mujeres jaliscienses. Lamentable y penoso el actuar de diputados y diputadas que dejan clara su incapacidad de legislar con perspectiva de género.

Tlaxcala también ha dado de qué hablar en este ambiente de retrocesos, pues después de varias semanas de discusión sobre el Presupuesto de Egresos de 2019 entre el Legislativo y el Ejecutivo, el viernes pasado decidieron aprobarlo, en el cual omitieron precisar el monto destinado para la equidad de género como sí lo establecieron para 2017 y 2018; dejando sólo de conocimiento seis acciones para “fomentar, impulsar y promover la participación equitativa entre mujeres y hombres, las dependencias y entidades del gobierno del estado de Tlaxcala”, desconociendo al momento cuál será el presupuesto con el que se contará para tal fin; además de la falta de presupuesto destinado para el funcionamiento de las unidades de atención a las mujeres que año con año detienen su funcionamiento durante los primeros meses dejando a la deriva a las cientos de mujeres que requieren acompañamiento por violencia y ante esta realidad, ¿qué respuesta da el Estado para disminuir los riesgos que enfrentan las mujeres?

Sin embargo, no es de extrañarse que en las entidades federativas se presenten este tipo de expresiones en el funcionariado público cuando a nivel federal no se determinan otros temas sustanciales de gran impacto como el que sucede en el mismo Senado de la República que propone como innecesaria la prisión preventiva en delitos como el abuso sexual infantil y el feminicidio, minimizándolos como delitos no graves, y que hasta ahora se discute en la Cámara de Diputados; misma que ya cuenta con una observación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por representar un importante retroceso para los derechos humanos de mujeres y niñas.

Es lamentable observar que desde las instituciones federales sea deficiente el trato que se está dando al seguimiento de las acciones afirmativas y a los mecanismos de protección de los derechos humanos de las mujeres, pues el mismo proceso de nombramiento de la titular del Instituto Nacional de las Mujeres se ha mantenido detenido y no por falta de opciones que cuenten con el conocimiento técnico, experiencia, sensibilidad en materia de derechos humanos y perspectiva de género, sino por determinación para avanzar en este proceso como prioridad para dar salida a los graves pendientes históricos y coyunturales que vivimos las mujeres en toda la república.

En un país donde menos del 25 por ciento de los feminicidios cometidos son acreditados, de acuerdo con la información generada por las organizaciones integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, donde la mayoría de éstos son a manos de las parejas o ex parejas de las mujeres, y al menos el 30 por ciento han sido en lugares cerrados como en sus hogares; en un país que mantiene políticas públicas construidas desde un marco de ideología machista, que contribuye a expresar opiniones como las expresadas por el mismo presidente de México justificando los feminicidios a la desintegración familiar o a los divorcios, resulta urgente visibilizar que todas estas expresiones no son más que la permanencia y vigencia que mantiene el sistema patriarcal y que estos síntomas de la presencia fuertemente arraigada en todos los niveles de gobierno seguirán impidiendo la disminución en las brechas de género, pues la vida de la otra mitad de la población es tratada como de segunda categoría.