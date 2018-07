Los próximos legisladores de Morena no están a la altura de las necesidades: CCC

Los candidatos del partido Morena que serán electos como legisladores federales “no están a la altura de las necesidades del país ni de sus distritos”, pues como no realizaron campaña tampoco tienen compromisos con la ciudadanía, consideró Edilberto Castillo Castillo, dirigente estatal de la Central Campesina Cardenista (CCC).

Interpretó de diferentes maneras el resultado de la jornada electoral del 1 de julio y señaló que el hecho “de aniquilar al PRI (Partido Revolucionario Institucional) en Tlaxcala tiene un gran significado, porque la gente está harta de la forma en que ha venido gobernando, no ganó nada, es una muestra del hartazgo del trabajo en los últimos seis u ocho años”.

Por otra parte, refirió que a pesar de que los partidos de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) serán mayoría en el Congreso de la Unión, desde su punto de vista “es la misma gata nada más que revolcada”.

Yo creo que –dijo- existe la duda por parte de mucha gente y me incluyo, de que como estos candidatos no hicieron campaña, no tienen compromisos con la ciudadanía y eso puede llevarlos a cometer errores políticos.

Por eso externó que en lo personal espera poco de los próximos legisladores, cuando desempeñen sus funciones, “pues –añadió- yo conozco a dos que serán electos como diputados federales por Tlaxcala, Lorena (Cuéllar Cisneros) y ‘Pepeluche’ (José de la Luz Sosa Salinas). La verdad creo que no están a la altura de las necesidades del país ni de sus distritos (el 03 y 01, respectivamente)”.

Además reprochó a esos políticos que durante la campaña “se distinguieron por su actitud de soberbia”. En el caso de los que irán al Senado de la República, “no tengo el gusto de conocer a Ana Lilia (Rivera), pero dejó a muchos compañeros plantados, colgados. Ya se sentían en el cargo, pero ya lo hecho está y vamos a esperar”.

Castillo Castillo mencionó que en diversas ocasiones ha señalado que mientras el modelo económico neoliberal no cambie, “va a seguir dando muertos, pobreza y todo eso”.

Confió en que en la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, se asignen realmente recursos para el desarrollo de México, el campo y a las empresas pequeñas, a fin de detonar la economía, “si no va a ser más de lo mismo”.

Aún cuando la CCC fue una de las varias organizaciones sumadas al proyecto de Andrés Manuel López Obrador (triunfador de la elección presidencial), afirmó que hay incertidumbre “porque muchos no acabamos de entender cuál es el alcance real del voto hacia uno u otro candidato”. Confió en que haya equilibrio de Poderes.