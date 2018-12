Los órganos de justicia definirán situación legal de diputado Méndez por demandas: Vera

Tras referir que el Congreso local no ha sido notificado de ningún proceso penal iniciado en contra del diputado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), José María Méndez Salgado, la presidenta de la mesa directiva del Poder Legislativo, Luz Vera Díaz aseveró que serán los órganos jurisdiccionales quienes definan la situación legal de su homólogo.

Luego que se diera a conocer al menos siete litigios tanto penales como mercantiles por más de 16.8 millones de pesos –por los delitos de fraude, lesiones, abuso de confianza, expedición de facturas falsas e incumplimiento de pagarés- y que fueron interpuestos en contra del diputado local del distrito 10 con cabecera en Huamantla, la representante legal del Poder Legislativo sostuvo que Méndez Salgado deberá, en su caso, responder por las vías que correspondan.

No obstante, aseguró que al Congreso del estado no ha llegado ninguna denuncia contra el legislador emanado de las filas de Morena, pues todo lo que han conocido al respecto es a través de los medios de comunicación.

“En lo personal no me costa lo que dicen del diputado y puede ser parte de una guerra sucia o puede ser parte de una verdad, por eso tenemos que ver el resultado y de ahí partir, por lo que en este momento no puedo decirte qué procede de parte del Legislativo. Hasta el momento no ha sido tocado porque no ha llegado hasta el Congreso nada, por lo que sí han presentado una denuncia ante la PGR, pues que proceda para ver qué tan verídico es”, apuntó.

Por ello, Vera Díaz dijo que por el momento, el Poder Legislativo no puede actuar, pero abrió la posibilidad de conformar una comisión especial para analizar la situación de José María Méndez Salgado en caso que al Congreso del estado llegue una denuncia formal.

Esas declaraciones se dan después que un grupo de ciudadanos acusaran al diputado de Morena de fraude por 16.8 millones de pesos, de los cuales 12 millones de pesos corresponden a la Financiera nacional de desarrollo agropecuario, rural, forestal, instancia que presentó una denuncia ante el Juzgado Quinto de Distrito en materia de amparo civil, administrativa y del trabajo y de juicios federales en el estado de Puebla, cuyo expediente es 56/2018.

Otra denuncia fue presentada ante el juzgado de primera instancia de lo civil del Distrito Judicial de Juárez, Huamantla, Tlaxcala por el Patronato A.C. Colegio Juana de Arco, representante legal hermana Petra Reglin Rodríguez radicado en el expediente 112/2018.

A ello se suma la denuncia presentada por Alfonso Gallardo Duen, quien presentó una querella contra el diputado José María Méndez Salgado ante el juzgado primero de distrito en el estado de Tlaxcala bajo el expediente 78/2016, así como otras querellas por lesiones, entre otros delitos presumiblemente atribuidos al ahora diputado local.