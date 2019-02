Los negocios de Antorcha en Tlaxcala solo son tiendas de abarrotes, afirma Isidro

Al asegurar que el Movimiento Antorchista no posee gasolineras en Tlaxcala, José Orlando Isidro Ramos, dirigente estatal, informó que esta agrupación solo tiene alrededor de cuatro tiendas de abarrotes pequeñas, pero que ninguna se encuentra a nombre de líderes y que las utilidades obtenidas son insuficientes para financiar actividades.

“Antorcha es una organización social que también hace vida política, pero desde su nacimiento se planteó la independencia económica como una necesidad para tener libertad a la hora de hacer los planteamientos, sobre todo a favor de los intereses de la gente más necesitada”, contestó.

Sin embargo –dijo-, esta forma de emprender algún negocio se realiza dentro del marco de la ley, por lo que desde hace muchos años se expuso la posibilidad de abrir algunos que redituaran utilidades para utilizarlas en la lucha.

Uno de los giros es el de gasolineras, los cuales ahora son tema de medios de comunicación, a partir de un reportaje difundido por Televisa, indicó.

Me parece que la trama de corrupción descubierta en el gobierno y el trabajo antorchista “son cosas totalmente independientes”; pareciera que hay personajes políticos a los que les conviene ligar ambos asuntos “porque no les gusta que sigamos exigiendo la atención a las necesidades de la población”.

En Tlaxcala el Movimiento Antorchista no tiene ningún negocio vinculado a gasolineras, “lo que más o menos hemos encontrado son tiendas de abarrotes, no muy grandes; en otras ocasiones hemos intentado con tortillerías, pero no nos ha funcionado”.

Otro giro comercial es la venta de semillas, sin embargo, no ha ayudado mucho, lo que sí ha funcionado “un poquito” mejor son las tiendas, apuntó.

Al preguntar quiénes aparecen como propietarios de esos comercios o si están a nombre de esta organización, respondió que este Movimiento es una agrupación “bien estructurada” y que tiene una comisión financiera integrada por un equipo de especialistas, contadores, administradores y algunos abogados en materia fiscal.

“Trátese del giro que se trate, estamos en el marco de la ley y cumpliendo con todas las obligaciones fiscales, se realizan las declaraciones correspondientes como todo comerciante”, indicó.

El dirigente sostuvo que ningún establecimiento se encuentra a su nombre, pues la comisión es la que determina qué persona es la que aparece como titular, ya que debe reunir un perfil que garantice “transparencia, honestidad y no corrupción”.

Para que el día de mañana –añadió- no haya otro tipo de cosas, por conducirse de una manera inadecuada y arrastren a la organización en situaciones ilícitas.

Muchos negocios están a nombre de personas físicas, debido a que el carácter financiero de Antorcha no está desarrollado; hay algunos que aparecen como personas morales, “es un dato que no tengo preciso, pero no es información oculta”, resaltó.

La gran mayoría de organizaciones sí tienen cierta dependencia, ya sea de un político, de alguna administración o periodo gubernamental, pero no es el caso de esta agrupación; “por eso encontramos mucho dolo en las declaraciones en las que se dice que estas actividades comerciales son para enriquecer a quienes están a la cabeza”.

Los ingresos sirven para cubrir gastos de movilizaciones, publicaciones y volanteos; “afortunadamente –agregó- no tenemos necesidad de pedirle (dinero) a nadie porque los recursos propios nos permiten hacer ese tipo de pagos.

En algunos casos las ganancias que se generan son insuficientes, “porque quisiéramos estar pagando periódicos, radio, quisiéramos salir en televisión, pero no tenemos esa capacidad, es muy austera la posibilidad”.

En el estado tenemos tres o cuatro negocios –anotó-, la verdad es que competimos con la tiendita de cualquier vecino en alguna colonia; no son muy grandes pero sí muy necesarios, incluso, nos estamos proponiendo desarrollar más esta actividad, pues es legal.

Reafirmó que las utilidades no son destinadas a un beneficio particular y negó que los establecimientos antorchistas hayan sido financiados con fondos gubernamentales. “Se dice que estamos al amparo del PRI, eso no es cierto, eso es mediático… nuestra lucha es de 45 años y los primeros negocios iniciaron como cooperativas”.