Los diputados ordenaron cerrar accesos del Poder Legislativo a toda la ciudadanía

Los diputados locales ordenaron cerrar los acceso del Palacio Legislativo a toda la ciudadanía, incluidos los representantes de los medios de comunicación y trabajadores del propio Congreso.

Al término de la sesión ordinaria de este martes y con el pretexto de una manifestación de no más de una veintena de pobladores de Ixtenco, los diputados, que en campaña usaron el tema de la construcción de muros al interior del Legislativo y el cierre del inmueble a la prensa como bandera política en contra de los ex congresistas que buscaban la reelección, cayeron en las mismas acciones que sus antecesores.

Con candados y cadenas, personal de seguridad del Congreso local cerró los accesos de las calles Lardizábal, 1 de Mayo y Allende, sin mediar explicación de por medio y mucho menos aclarar quién ordenó la medida.

Antes de estos hechos, la presidente de la mesa directiva del Congreso, Luz Vera Díaz denunció que sus derechos y prerrogativas como integrante de la LXIII Legislatura fueron violados por sus homólogos, al negarle la participación en una reunión de la Comisión de Finanzas y Fiscalización.

En la sesión ordinaria, la diputada de la bancada del Partido Encuentro Social (PES) denunció que contrario a los establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en el Reglamento Interior del Congreso local, fue “retirada” de la reunión a la que fue invitada al momento de que se abordaría un tema concerniente al municipio de Calpulalpan, que forma parte del distrito 01 al que representa.

“Ayer fui invitada a una reunión de trabajo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización por parte de la diputada María del Rayo Netzáhuatl, pero al presentarme me informa que no puedo estar presente cuando se tocaba un tema de un municipio, el cual yo represento dentro del distrito, porque supuestamente había un acuerdo de los integrantes de esa comisión para que yo no estuviera presente, para lo cual quiero señalar que el artículo 26, fracción segunda, establece que los diputados tendrán las prerrogativas siguientes: asistir con voz pero sin voto a las sesiones de las que no son miembros, y en el mismo sentido en el Reglamento Interno del Congreso en el artículo 78 también establece, cualquier diputado del Congreso puede asistir sin voto a las reuniones de las comisiones y exponer libremente en ellas su parecer sobre el tema en el asunto en estudio”, dijo.

Por ello, exigió a sus homólogos no incurrir en violaciones, amén de que lamentó la ignorancia de éstos respecto a las normas y derechos de los legisladores.

En la plenaria, el diputado perredista, Miguel Covarrubias oficializó su propuesta para que el matrimonio sea reconocido como la unión libre y con pleno consentimiento de dos personas “que tiene como objeto realizar la comunidad de vida, en donde ambas se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua”.

De igual forma, el diputados petista, Víctor Castro volvió a arremeter en contra del secretario de Salud, Jorge Jongitud Falcón y pidió su destitución del cargo. Con su florido lenguaje, ese que es propio de las series televisivas con temáticas de narcotráfico, el ex presidente de Tzompantepec llamó al secretario de Salud “pinocho”, “peluche” y “minitraquetero”, este último término se usa en Colombia como modismo para identificar a quien trafica con drogas ilegales, pues aseguró que no hay medicamentos ni servicios de salud, por lo que exigió la renuncia del funcionario “por incapaz de llevar las cosas, ya basta de estas jodideras, ya basta de este minitraquetero, nos está robando dinero de Tlaxcala y no podemos permitirlo, la gente tiene miedo”.