Los datos personales de mujeres en situación de violencia no son protegidos, advierte Mendieta

Además de que hay una invisibilización de las mujeres en el derecho a la información pública, los datos personales de aquellas en situación de violencia “no están siendo realmente confidenciales”, aseveró la especialista Rosario Mendieta Herrera.

Al tiempo, durante la ponencia que impartió en el Congreso local, en ocasión del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, consideró que se debe fortalecer la cultura ciudadana en estos dos temas “porque está muy institucionalizada”.

La consultora de género y derechos humanos y activista, indicó que se puede decir que el derecho humano de las mujeres a acceder a la información pública gubernamental, es el de solicitar aquella que visibilice la condición de la población femenina y que informe, explique y justifique cómo los actos de gobierno las afectan y respondan a sus necesidades e intereses estratégicos.

Puntualizó que el Observatorio Ciudadano de los Derechos de las Mujeres mostró la omisión del Estado Mexicano en la producción de información con perspectiva de género en la que se rindan cuentas del cumplimiento de instrumentos y documentaciones en materia internacional de este derecho.

La organización GIRE evidenció que la información pública que este sector recibe no cumple con la obligación de ser oportuna, completa, accesible, fidedigna y oficiosa sobre el tema del derecho a decidir y el reproductivo de las mujeres, anotó.

Por tanto, subrayó que hay una invisibilización de las mujeres en el derecho a la información pública en dos aspectos: la escasez de información gubernamental sobre la situación de esta población en lo que se informa y el no reconocimiento de ellas como actoras, con derechos, necesidades e intereses específicos al respecto.

Aunque exista todo un aparato instrumental que protege sus derechos, estos no se ven tutelados todavía por las instituciones, de ahí que no hay una igualdad sustantiva en el acceso a la información que ayude a cerrar brechas sexogenéricas u otras en cuanto a discriminación y violencia, recalcó.

“En Tlaxcala todavía no existe un diagnóstico que muestre cuántas mujeres ejercen este derecho, el tipo de información que solicitan y para qué la necesitan, pues ellas pueden requerirla a una institución para conocer sus servicios, pero es muy básica”.

Mencionó que al carecer de claridad sobre este derecho humano, no usan otros recursos (como los de revisión) para apoderarse de los datos. Es “sustancial que el IAIP lo ciudadanice y trabaje mucho” con este sector para entender qué implica.

Asimismo, realzó que la normatividad de la protección de datos personales contribuye a proteger la seguridad de las mujeres, sobre todo de aquellas en situación de violencia, para evitar la comisión de un daño físico, síquico, familiar, social o económico.

Este panorama exige un marco de actuación adecuado para garantizar la protección de datos en términos positivos que conduzcan hacia una opinión más favorable y permitir a intervinientes en procesos de atención a víctimas de violencia, conducirse de manera respetuosa en el tratamiento de información personal, abundó.

Es muy cierto –refirió- que podemos llegar a una institución pública que atiende a mujeres en condición de violencia y tal vez sí lean el aviso de privacidad pero se olvidan de muchas otras cosas que son importantes. Cuando son recibidas en el ámbito estatal o municipal, pocas veces se les menciona qué va a pasar con esta información recabada.

Hay datos particulares que las mujeres no quieren brindar, sin embargo, tampoco les explican las razones para que accedan a hacerlo ni la posibilidad de ejercer los derechos ARCO, los cuales en general no son conocidos. Mucho menos se les precisa qué áreas van a manejar sus datos, manifestó.

Afirmó que ningún ente público genera formato para tener la certeza de protección de sus datos ni la confidencialidad forma en que serán resguardados, la finalidad ni quienes los van a procesar en caso de utilizarlos con fines estadísticos.

Comentó que actualmente se han generado ciertos mecanismos para recabar datos de mujeres que enfrentan violencia, como la atención vía telefónica, páginas web o correo electrónico, sin embargo, no es precisa y recopila información amplia, con el riesgo de que sean intervenidos.

Señaló que hay población femenina en riesgo que es entrevistada en salas de uso común o compartidas, por lo que son escuchadas por otras personas y por tanto no se protege la confidencialidad, lo cual sucede con frecuencia en DIF municipales y en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

El IAIP tiene muchos retos para que con base en la ley en la materia se identifiquen riesgos, pues los datos de mujeres u otras personas en vulnerabilidad no están siendo realmente confidenciales y además, para sensibilizar a la sociedad a cuidar la grabación de audios y videos de víctimas para difundirlos en redes sociales.

Muchas veces los archivos no están en un espacio adecuado para salvaguardarlos, pues generalmente están a la mano de cualquier persona. “Eso no se ha cuidado mucho” en las instituciones públicas.

Antes, David Cabrera Canales, comisionado presidente del IAIP reconocido por el Consejo General, citó que el derecho a la protección de datos personales, consagrado en los artículos sexto y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “desafortunadamente es poco conocido aún en nuestro país”.

Refirió que la ley general en la materia fue publicada hace aproximadamente dos años, por lo que en Tlaxcala se homologó a esta el marco jurídico. Por tanto subrayó que en la entidad “necesitamos trabajar de manera coordinada, sujetos obligados y el órgano garante (IAIP)” para lograr una efectiva salvaguardia de ese tipo de información.

Falta mucho por hacer –remarcó- para garantizarlo en beneficio de todas las personas. Agregó que en la cuarta sesión ordinaria del Consejo General del Instituto fue aprobado un acuerdo para la realización de un diagnóstico a todos los sujetos obligados a fin de revisar el cumplimiento a la legislación.

“Como personas, en un mundo globalizado, estamos cada día más expuestos a dejar huella de nuestros actos todos los días y en todo momento… todo implica tener un diálogo más directo para conocer el alcance de este derecho y para que lo podamos exigir plenamente y nos permita privilegiar, cuidar y proteger nuestra persona e intimidad, no ser expuestos a un acto delictivo o de vulneración”, acentuó.

Precisó que el derecho al acceso a la información pública y el de la protección de datos personales pareciera que se contraponen, pero tienen que convivir para que la sociedad goce de estas garantías y al tiempo acceda a otros derechos, como la salud, la educación, la alimentación o un empleo.

En el periodo 2017-2018 el IAIP no recibió ningún recurso de revisión en materia de protección de datos personales, solo 362 solicitudes de ejercicio de derechos ARCO (para el acceso, rectificación, cancelación u oposición sobre el tratamiento de estas referencias), “yo preguntaría, ¿acaso no habrá violación a la privacidad, a los datos personales, ya sea por sujetos obligados o por particulares, seguramente sí pero no hemos ejercido cabalmente este derecho, hay que apropiarnos de él” y hacer uso del IAIP.

El funcionario recordó que el Día Internacional de la Protección de Datos Personales se conmemora cada 28 de enero, por lo que este martes se llevó a cabo esta conferencia “Perspectiva de género y el derecho de las mujeres a la información pública y protección de datos personales”, en el Salón Blanco del Congreso local.