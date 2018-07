Los centros de pesaje operan como delincuencia organizada: Conatram

Pedro Carmona Zamora, delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), demandó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) prohibir definitivamente la circulación de camiones de carga full, pues, entre otras cosas, ha propiciado que los centros de pesaje operen como “delincuencia organizada”.

Así, se pronunció contra el operativo nacional que inició este martes y culminará el sábado próximo. En rueda de preensa, señaló que en el punto denominado “Los diamantes”, en la carretera Apizaco-Huamantla, “vemos el abuso e incapacidad de las autoridades; por un lado dicen no al full (carga completa), pero se ponen un ratito, tratan de hacer unas cuantas infracciones y se van, no dan solución a nada”.

Sin facultad alguna y sin apoyo de la Policía Federal –dijo-, los operadores de las grúas son quienes “meten los camiones, con riesgo de lesionar a alguna persona; hay dos o tres inspectores de oficinas centrales resguardados, no habían venido al estado porque los denuncié que son unas ratas, y también están los Tlaxcala”.

En ese centro de pesaje se observa una fila larga de camiones “que no pueden circular, pero se arreglan con los supuestos inspectores para que los dejen seguir”; mientras tanto, del otro lado, en el carril de sentido contrario, “los full están pasando como si nada. No es más que una delincuencia organizada con permiso de la SCT”, dijo por enésima ocasión.

En caso de que no haya ningún acuerdo –apuntó-, se impone una sanción que implica la detención de la unidad, la cual es arrastrada por la grúa y llevada a un corralón que no es de SCT; “la multa es desde 37 mil pesos, ¡tremenda!, según el peso que se rebase, pero es a criterio de quien la aplica; además, no hay básculas en los centros”.

Insistió en que la SCT tendrá que definir la aceptación o no de este tipo de transporte de carga, pues hace tiempo solo estableció que para que los full pudieran circular en carreteras, lo harían con el permiso de conectividad, “y -reprochó- ahora ya inventaron unas calcomanías para autorizarlos, pero ¿eso es seguridad?, no lo es, es pura farsa”.

Por ello, remarcó que el full debe ser prohibido y el transportista que transite en esta condición por las carreteras, “que vaya para adentro (al corralón)”.

Además, cuestionó el deterioro de la carretera desde donde culmina el libramiento hacia Huamantla. Dijo que los transportistas “no somos delincuentes” y ofreció invitar a la prensa a reuniones con autoridades, las cuales han reportado que en lo que va del año se han aplicado alrededor de 800 infracciones a choferes, sin embargo, “no hay ningún delincuente detenido” por robar a este sector.

Pidió a reporteros entrevistar sobre esta situación a la directora del Centro SCT-Tlaxcala, Hortencia Martínez Olivares, “o al subdirector” de estas oficinas.

“Esperemos que ya hayan llegado, porque la directora creo que nada más llega a cobrar, a lo mejor se sienta agresivo este comentario, pero es la verdad, para qué los queremos aquí, no le veo caso si tenemos que ir a arreglar hasta la Ciudad de México”.

Llamó a funcionarios de SCT a ponerse a trabajar en este problema, de lo contrario, “la Conatram cerrará carreteras”. Abundó que en los centros de pesaje colocará unas lonas con la leyenda “Queremos seguridad, no operativos”.