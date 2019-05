Los 200 incendios registrados en La Malinche han tenido afectaciones mínimas: Flores

Si bien La Malinche es identificada como uno de los lugares del estado donde más incendios se han registrado en esta temporada –suman poco más de 200 a la fecha—también es cierto estos no han causado afectaciones mayores, derivado de la actuación rápida y oportuna de las brigadas de atención, aseguró el titular de la Coordinación General de Ecología (CGE), Efraín Flores Hernández.

Aclaró que esos 200 incendios solo corresponden a los registrados en La Malinche, pues es donde operan las brigadas de la CGE, en tanto que para otras zonas del estado, la información debe ser proporcionada ya sea por la Comisión Nacional Forestal (Conafor) o la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Expuso que los datos correctos del número de siniestros se modifican prácticamente todos los días, “pero vamos un poquito arriba de los 200 incendios en cuanto a la montaña”. En cuanto a daños provocados por el fuego, destacó que solamente ha sido pastizales y rastrojo, no a árboles o copa de árbol.

“Si bien es cierto que Tlaxcala es uno de los estados con más alto índice de incendios forestales, también es cierto que, particularmente en el tema de La Malinche, es de los estados con menos afectación que tiene por incendios y esto obedece a la intervención rápida y oportuna de los brigadistas”, aseveró.

Pese a la poca afectación provocada por los incendios forestales, refirió que tiene indicaciones del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez para que tan luego inicie la temporada de lluvias comience un programa de reforestación en las zonas dañadas por el fuego.

“Hay indicaciones del gobernador del estado de que tan luego inicie la temporada de lluvias, que viene muy retrasada, sin embargo, esperamos que a mediados o finales de junio próximo podamos arrancar ya la reforestación, muy enfocados a las zona de La Malinche”, abundó el funcionario.

En tanto, comentó que personal adscrito a la CGE se encuentra revisando todas las zonas de la montaña donde se presentaron incendios para identificar los lugares que requieren de ser reforestadas, pues hay superficies cuyas condiciones y características hacen imposible llevar a cabo este programa.

En este caso, abundó, se encuentra la zona conocida como El Páramo en La Malinche, donde un incendio que duró casi 24 horas –entre el 21 y 22 de abril pasado– afectó a más de 76.8 hectáreas de zacatón.

“Es un lugar donde no se puede reforestar, a más de 4 mil metros de altura no pega ninguna especie de árbol, pues no tiene caso llevar los árboles para plantarlos pues van a morir porque no van a sobrevivir en el clima y la altura que corresponde. Esperamos arrancar el programa de reforestación, por parte del gobierno estamos preparando un millón 500 mil árboles”, adelantó.