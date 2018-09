Lo ofrecido por AMLO a Tlaxcala es lo mismo que se tiene: Hernández; no dijo qué hará contra la trata

La senadora panista, Minerva Hernández Ramos consideró que no es novedoso lo ofrecido para Tlaxcala por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, en la visita que realizó la semana pasada a la entidad, salvo el tema de la creación de dos universidades públicas.

Pero además criticó que López Obrador no haya hablado sobre lo que piensa hacer para combatir el problema de la trata de personas, el huachicol y la inseguridad en sí.

“Realmente no me parece que haya un gran cambio con lo que hoy hay para Tlaxcala, se habló del mantenimiento de algunas vías de comunicación e históricamente ha habido presupuesto para vías de comunicación, se habla de becas para educación superior que las hay también actualmente, se habla de que continuará Prospera, pues es un programa que existe”, expuso.



En cambio, agregó, se habla de que se diferirá la edad para recibir el apoyo de los adultos mayores, si bien con una cantidad mayor mensual, pero hasta los 68 años, entonces hay que hacer números para ver qué tenemos y ver qué presuntamente tendremos. La cifra de 4 mil 837 millones de pesos que anunció el presidente electo hay que ver si realmente es crecimiento, pero en esencia me parece que es lo mismo, no veo que haya una expectativa de grandes cosas, al menos de lo que anunció”.

Hernández Ramos refirió que ella estuvo presente en la reunión que encabezó López Obrador en Palacio de Gobierno con el jefe del Ejecutivo local, Marco Antonio Mena Rodríguez y legisladores. “Fue un monólogo, no hubo oportunidad de participación, pero cuando tuve oportunidad de que se despidió (López Obrador) de su servidora, le comenté que hubiera sido importante que no hubiera omitido pronunciarse sobre el tema de la reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas y sobre temas muy importantes que están lastimando a los tlaxcaltecas como la trata de personas, el huachicol y la seguridad en su conjunto… no tuve respuesta, pero lo externé”.

Por otra parte, al ser cuestionada sobre si el Partido Acción Nacional (PAN) está moribundo o lesionado tras el fracaso electoral en los comicios del pasado 1 de julio, la senadora respondió que el blanquiazul “está lesionado, pero nada que no se pueda superar teniendo voluntad, mucha comunicación e interacción con la militancia”.

Respecto a si tiene aspiraciones para la elección por la gubernatura en 2021, dijo que “el trabajo ha estado y está, no es algo que dependa de mí, pero por trabajo no va a parar y buenos resultados para el estado. El Senado y cualquier espacio es una buena plataforma si tienes trabajo, si eres persistente, si eres consistente, si eres congruente, siempre cualquier trinchera será buena para participar”.