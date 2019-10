Entrega ayuntamiento de Tlaxcala las Llaves de la Ciudad al ex matador Eloy Cavazos

En reconocimiento a su trayectoria de 44 años como figura del toreo a nivel nacional e internacional, el ayuntamiento de Tlaxcala, encabezado por la edil Anabell Ávalos Zempoalteca, entregó este jueves las Llaves de la Ciudad y dio su nombre a una calle de la capital, al ex matador Eloy Cavazos Ramírez, originario del municipio de Guadalupe, Nuevo León.

El homenaje, que se llevó a cabo en el Salón de Cabildos II de la presidencia municipal atestiguado por los cuerpos edilicios de los municipios de Tlaxcala capital y de Guadalupe, Nuevo León, además de funcionarios estatales y municipales, se realizó en el marco de los festejos por el 494 aniversario de la fundación de la ciudad de Tlaxcala.

En la exposición de los motivos que llevaron al cabildo del ayuntamiento capitalino a aprobar de manera unánime la entrega de las Llaves de la Ciudad y cambiar el nombre de la calle La Ribereña por el de Eloy Cavazos, Ávalos Zempoalteca resaltó su trayectoria dentro del ámbito taurino, además de que el ex matador de toros regiomontano lleva sangre tlaxcalteca, en virtud de que el municipio de Guadalupe fue uno de los fundados por indígenas tlaxcaltecas hace 500 años.

“Para nosotros entregarle las Llaves de la Ciudad significa mucho, entregarles las Llaves de la Ciudad es como entregarle las llaves de su casa, decirle que están las puertas abiertas y que puede entrar a Tlaxcala con esta llave”, la cual explicó la edil, está elaborada a base de plata y está prensada en los colores de la plaza de toros Jorge “El Ranchero” Aguilar.

Además, en el fondo está representada la torre del ex convento de San Francisco, en color rojo intenso. “La llave simboliza la tierra, la apertura y el color rojo de la pasión al toreo, y en la parte de abajo hacia arriba la monografía con Xicohténcatl y las tres estrellas del convento franciscano”, abundó la edil.

Resaltó que al haber nacido en Ciudad Guadalupe, Nuevo León, Eloy Cavazos tiene raíces tlaxcaltecas, “tal como lo documentó su tío el historiador y cronista Israel Cavazos Garza (…) Eloy Cavazos lleva en su sangre las habilidades del toreo, es ejemplo y motivación de toreros tlaxcaltecas como Uriel Moreno “El zapata”, Sergio Flores, José Luis Angelino, Angelino de Arriaga y Alberto y Rafael Ortega”.

En su oportunidad, el ex matador que tomó la alternativa en 1966 y se retiró de los ruedos en 2008 destacó lo significativo que resulta para él ser objeto de este homenaje en “una tierra de grandes toreros y toros bravos”. Recordó que hace 50 años realizó una faena en Tlaxcala y desde entonces le tomó cariño a estas tierras, además de que “con toros tlaxcaltecas” fue triunfando en diversas partes del mundo, como Venezuela y Colombia, pero también en Europa.

“Mi nombre completo es Eloy Américo Cavazos Ramírez, pero siempre me dijeron Eloy Cavazos y así me llamo”, dijo, tras lo cual refirió que otras cinco calles llevan su nombre en ciudades de Chiapas, Tamaulipas, Durango, Sinaloa y Nuevo León, “me da mucha vergüenza porque no sé por qué”, reconoció. “Fue esa sangre tlaxcalteca de la que se habla, que me llevó a estar aquí”, subrayó.

En el homenaje también estuvieron la titular de la Secretaría de Turismo del Estado (Secture), Anabel Alvarado Varela y la edil de Guadalupe, Nuevo León, Cristina Díaz Salazar.