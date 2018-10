Letra muerta la legislación nacional para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres: Álvarez

México tiene un marco legal adecuado y útil en contra de la violencia de género, pero las autoridades de los diversos niveles de gobierno siguen sin cumplirlo, lo cual lo convierte en letra muerta que permite atentar contra los derechos de las féminas, entre ellos, el de la vida, sostuvo la especialista Rosa María Álvarez González.

Durante su ponencia en la mesa de análisis de propuestas, lineamientos o criterios especializados de actuación y medios de prevención contra la violencia de género que se realizó este miércoles en el Congreso local, la catedrática de la UNAM advirtió que por ello sigue prevaleciendo el machismo en contra de este sector.

“Fíjense que tenemos un marco jurídico adecuado, útil, pero que no se cumple cabalmente y ese es el gran problema de los derechos de las mujeres que están en la ley, que están fijado, pero no hay incumplimiento efectivo de esos preceptos jurídicos que le otorgan a la mujer una igualdad de derechos respecto a la de los varones por asuntos eminentemente culturales y de otro tipo, todavía no tenemos las mujeres a una igualdad real, tenemos la igualdad formal, más no la igualdad real que las normas jurídicas nos establecen y eso es lo que debemos aspirar”, dijo.