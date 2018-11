Legislativo espera que iniciativa de paquete económico de 2019 sea realista y apegada a nuevos tiempos: Báez

Una propuesta “realista y conforme a los nuevos tiempos”, es la que espera el Poder Legislativo de la iniciativa que el mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez enviará al Congreso local como propuesta de paquete económico para el próximo ejercicio fiscal.

A tres días de que venza el plazo para que el titular del Ejecutivo local envíe su iniciativa de Ley de Ingresos de 2019 y su propuesta de presupuesto de egresos del próximo año, el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local, Víctor Manuel Báez López hizo votos porque ambos documentos contemplen las nuevas políticas que impulsa el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

“Creo que todos estamos en ese entendido de privilegiar donde resulte necesario para que las cosas salgan bien. Debe ser realista y conforme a los nuevos tiempos”, dijo al tiempo de confiar que estas se apeguen a “los nuevos lineamientos” y que los recursos se han distribuidos de manera equitativa en los diferentes rubros como salud, educación y campo, los cuales consideró prioritarios.

“Necesitamos recibirla para analizarla y dar un punto de vista en torno a esto porque ahorita tenemos pleno desconocimiento de cómo venga el proyecto de presupuesto, no obstante, esperamos que la propuesta venga con los nuevos lineamientos, pero hasta que no la tengamos en nuestras manos no podemos adelantarnos, pero esperamos a que venga en esos términos”, dijo el diputado de Morena.

De acuerdo al artículo 70 de la Constitución Política local, en su fracción VIII, establece que el 15 de noviembre es la fecha límite para que la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado entregue las propuestas de Ley de Ingresos y de Egresos para el próximo año, toda vez que el Congreso local tiene hasta el 31 de diciembre para analizar y aprobar el paquete económico de cada anualidad.