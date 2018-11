Le ha faltado coordinación entre sí a la bancada de Morena en el Congreso local: Terán

A la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso local le ha faltado coordinación entre sí, de la cual todos los integrantes son corresponsables, sostuvo el diputado federal, Rubén Terán Águila, quien desde la semana pasada fue designado enlace entre la Legislatura federal con la local de este instituto político.

Sin embargo, negó que exista división o fractura en la bancada a partir de la existencia de grupos de intereses y poder al interior de Morena, por lo que no dudó que habrá resultados satisfactorios para Tlaxcala con el desempeño de los integrantes de la LXIII Legislatura local.

Además, dejó en claro que su labor en esta coordinación es la de sumar voluntades en torno al proyecto y acciones que realizará Andrés Manuel López Obrador a partir del próximo 1 de diciembre, cuando asuma funciones, porque “esa será mi tarea más allá de dar una instrucción y más allá de que los diputados se conviertan en lo local en empleados de alguna persona o autoridad”.

En entrevista con La Jornada de Oriente, el diputado federal por el distrito 02 de Tlaxcala habló sobre esta nueva encomienda y enlace entre ambas cámaras, en donde destacó que su unción no busca controlar ni supeditar a los congresistas locales a sus designios, sino mejorar la comunicación que garantice óptimos resultados, en especial cuando las enmiendas federales requieran el respaldo de las legislaturas locales.

“Esa responsabilidad tiene que ver con que Rubén Terán dote de información correcta a los legisladores locales; no me nombraron su jefe político ni seré yo quien conduzca los trabajos del Congreso local, soy un hombre respetuoso, además de que sé que mis compañeros tienen la capacidad para poder organizarse, pero lo que pretendemos es que en los congresos locales llegue la información correcta de lo que estamos haciendo a nivel federal, porque recordemos además que las reformas constitucionales van a tener que bajar a los estados y es ahí en donde queremos que los legisladores respalden lo que se hace a nivel federal”, explicó.

–¿Cómo ven al Congreso de Tlaxcala y a Morena desde afuera?–, se le inquirió.

–Se ve a un Congreso que poco a poco se va consolidando, no solo la fracción parlamentaria de Morena, sino a la coalición. Veo un Congreso que va a dar resultados, porque sin lugar a dudas podrá tener algunos defectos, pero es una Legislatura con diputados honestos y responsables, que estoy seguro van a hacer un buen papel. Ha faltado una correcta coordinación tal vez, en muchos sentidos, en donde todos somos corresponsables, todos, pero precisamente este tipo de reuniones que tenemos, como las que nos convoca el partido, va a fortalecer a la coalición en la cámara.

–Cuando habla de coordinación, ¿el actual coordinador Víctor Manuel Báez López no ha cumplido las expectativas o todos los integrantes de la coalición no han tenido la debida comunicación?

–Es una cuestión en donde la responsabilidad es compartida, sería muy ventajoso de mi parte señalar a alguien de manera particular, es una responsabilidad compartida y estoy cierto que esa comunicación que vamos a tener los diputados con tu servidor y los legisladores con el partido, va a fortalecer de manera contundente lo que se haga en la Cámara local.

–Se habla que hay división en la bancada de Morena en lo local, auspiciada por lo que ocurre en el ámbito político estatal, un grupo encabezado por el dirigente Joel Molina y los senadores (Ana Lilia Rivera y José Antonio Álvarez Lima), y otro por Lorena Cuéllar y usted, ¿si hay esta división?

–Bueno, marcaría que por una parte tenemos al partido y quien coordina los trabajos y fue ratificado es el profesor Joel Molina, quien tiene un liderazgo natural, porque los resultados que dio en Tlaxcala no son para menos y mucho menos para que se le tenga ese respeto, y por otro lado está el gobierno, que estará encabezado de manera federal y con la representación de Andrés Manuel a cargo de la diputada Lorena Cuéllar y esa debería ser la única diferencia que hay, y la división que podemos ver, porque políticamente o de grupos no la hay, en Morena estamos trabajando porque no haya grupos como en otros partidos, que pueden dividir hacia lo que viene en otros momentos.

Sin embargo, cuestionado sobre la autonomía que guardará la Legislatura local en su quehacer con respecto a los designios del partido y de la Cámara de Diputados federal, Rubén Terán no dudó en ello, pues aseguró que está garantizada la división de poderes.

“El que haya consensos entre cámaras federales y en los estados, no implica necesariamente una línea política ni una orden, lo que vamos a potenciar es hacer notar a los diputados locales la importancia de las reformas implementadas y por qué es importante que se vote en el estado, porque en esa conciencia política, teórica y pragmática con lo que tiene que ver en lo que vamos a aprobar es que pretendo que los diputados apoyen el proyecto que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador y es necesario que logremos 50 más uno en los congresos locales para las reformas constitucionales, esa será la tarea, más allá de dar una instrucción y más allá de que los diputados se conviertan en lo local en empleados de alguna persona o autoridad. Algo que nos ha manifestado el licenciado Andrés Manuel es el respeto a la división de poderes y por eso estamos haciendo este trabajo de conciencia política”, apuntó

El diputado federal aseguró que con estas acciones de comunicación y coordinación, la transformación del ejercicio de la función pública se concretará y habrá mejores resultados en beneficio de la sociedad.

En tanto, en el ámbito federal, Rubén Terán sostuvo que en el Congreso de la Unión, su partido y la coalición Juntos Haremos Historia trabajan para la concreción de reformas legales y la expedición del marco normativo que permitan concretar las propuestas del presidente electo encaminadas a “la cuarta transformación”.

No obstante, pidió a la ciudadanía paciencia, pues consideró que los primeros beneficios del cambio de régimen empezarán a verse a partir del próximo año y los cambios estructurales a la mitad del sexenio.

“Decirles a los ciudadanos que tengan confianza y paciencia, que ya queremos ver una gasolina más económica, que queremos ver menos inflación en los precios, pero que estamos haciendo todo lo que está al alcance para mejorar el país, pero va a haber cambios contundentes que se van a ver a partir del próximo año, pero estoy cierto que a la mitad de este gobierno y cuando nosotros ya estamos saliendo (como conclusión de mandato de los diputados federales), México tendrá una mejor economía, vamos a trabajar de manera fuerte, contundente, decidida y organizada por la seguridad pública de este país, que es una misión que tiene el presidente electo y que los legisladores compartimos, por eso pido la confianza”, concluyó.