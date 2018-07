Las personas electas deben responder a la exigencia que vive el país: ciudadanos

Que las personas que resulten electas, tanto como presidente de México, Senadores, diputados locales y federales, atiendan y respondan a la exigencia que vive el país de abatir la desigualdad, la pobreza y la inseguridad, consideraron diversos actores sociales en esta jornada electiva.

Ese fue el caso de dos religiosas, quienes este domingo acudieron a sufragar en una de las casillas instaladas en la capital del estado, en las que, en comparación con otras elecciones, siempre tuvieron ciudadanos en búsqueda de sufragar.

“Tenemos fe que esta elección sea transparente y se respete la voluntad de los ciudadanos…pedimos que la persona que quede en cualquiera de los cargos sea digna para llevar a nuestro país, siempre con la justicia, la verdad y la humanidad”, dijo la religiosa Yolanda López.

Ese fue el sentir de la gente que desde antes de las 8 horas llegaron a cada una de las 503 casillas electorales instaladas en el distrito electoral federal 03 con cabecera en la capital del estado. Aunque la gran mayoría de éstas abrieron con cerca de 30 minutos de retraso, el proceso se realizó con afluencia.

En donde hubo diversos conflictos fue en las ocho casillas especiales que el INE decidió instalar en Tlaxcala, ya que en éstas se registraron múltiples quejas por la deficiente organización o bien, por el número de boletas consideradas como insuficientes para la demanda de votantes foráneos.

Es más, hubo gente que asegura que para poder votar tardaron hasta cuatro horas, como es el caso de Miguel Zorrilla, ciudadano de Guanajuato que por trabajo se encuentra en tránsito en Tlaxcala.

“Algo debe hacer el INE, no es posible que no haya boletas suficientes y que en mi caso tardé casi cuatro horas para poder votar solo para presidente de la República, porque de los otros caso no había. Me explicaron que como no es mi zona no puedo votar ni por los pluris, pero si fue muy desgastante”, explicó el trabajador de la industria automotriz.

Además, un alto número de ciudadanos provenientes de otras entidades federativas o municipios abarrotaron las casillas ubicadas en el Congreso del Estado y en la central camionera, donde las filas eran interminables de entre 200 y 300 personas en promedio.

De las ocho mesas receptoras de voto que se aprobaron para Tlaxcala, cuatro fueron ubicadas en el distrito 02 federal, distribuidas una en Chiautempan, y tres en la capital de la entidad.