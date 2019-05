Las empresas y las autoridades, ¿estudios de impacto ambiental?

En las últimas semanas, los productores agrícolas de la región de Huamantla han manifestado su preocupación porque la empresa automotriz Audi utilice nuevamente, dicen ellos, cañones antigranizo para evitar que los trozos de hielo maltraten los automóviles recién producidos que van acumulando en sus patios. De acuerdo con las notas, ya han acudido a instancias estatales y federales, pero no han obtenido respuesta satisfactoria de ninguno de los dos ámbitos de gobierno. Y la preocupación viene ahora porque, de acuerdo con su análisis, la utilización de estos cañones provoca que la lluvia se aleje de los campos de cultivo, tal como sucedió el año pasado y se venga abajo la producción de al menos 5 mil hectáreas en esa región.

Y bueno, la angustia de los productores no carece de fundamento, toda vez que otras empresas automotrices, como Volkswagen aquí cerca y otras ubicadas en diversas entidades, ya han sido varias veces acusadas de utilizar este tipo de mecanismos de seguridad para el cuidado de los automóviles que producen, sin importarles que con esas prácticas afectan gravemente la producción y la supervivencia de las familias campesinas.

Pero el caso es que, aunque técnicamente hay todavía discusión sobre la efectividad o no de estos equipos en cuanto a la reducción del granizo y en cuanto a la afectación a la acumulación de nubes y a las precipitaciones, en todas las regiones en que se han usado siempre se ha provocado la reacción en contra de los productores por la coincidencia en la pérdida de cosechas: las 5 mil hectáreas en Tlaxcala, 2 mil en Puebla y otras tantas en Jalisco, por ejemplo.

¿Es que los productores no entienden? No, no es eso. Se trata, por lo pronto, de la evidencia empírica y de las condiciones de uso de estos equipos por parte de las empresas. De acuerdo con la información pública, Volkswagen y, en seguimiento a la sospecha de las personas de Huamantla, probablemente también Audi, nunca han presentado (ni realizado, al parecer) algún estudio del impacto ambiental que se provoca con la utilización de esas herramientas. Es decir, aunque también hay discusión acerca de si el uso de estos cañones está normado o no en México, lo que sí se sabe es que todas las empresas están obligadas a elaborar y presentar ante las autoridades un estudio de riesgo e impacto ambiental antes de implementar algún procedimiento nuevo en la misma empresa o de realizar alguna actividad que pudiera provocar afectaciones al entorno, con la finalidad de que las instancias correspondientes lo evalúen y lo acepten, lo rechacen o lo modifiquen.

De acuerdo a la página electrónica de Semarnat[1], “el objetivo de la evaluación del impacto ambiental es la sustentabilidad, pero para que un proyecto sea sustentable debe considerar además de la factibilidad económica y el beneficio social, el aprovechamiento razonable de los recursos naturales.” Y, además, ofrece también los criterios de sustentabilidad que las empresas están obligadas a considerar para el desarrollo de sus actividades, a saber: evitar la sobreexplotación y el agotamiento de los recursos naturales, evitar la sobrecarga del suelo y de los mantos acuíferos en la ocupación que hagan del territorio, y evitar también la contaminación del aire, del agua y del suelo por arriba de los límites permitidos.

¿Cumplen las empresas de la región con la obligación de llevar a cabo y entregar las evaluaciones de impacto ambiental y estos criterios de sustentabilidad? Desgraciadamente parece que la mayoría no, ni en estos casos de los aparatos sónicos para controlar el granizo ni sobre las técnicas que emplean en procesos de producción y, probablemente mucho menos, en sus procedimientos de tratamiento de las aguas residuales ni en las condiciones en que las descargan fuera de la empresa.

Esta última es una muestra más de la impunidad con la que se permite actuar a las empresas en la región de Tlaxcala y Puebla. Impunidad que seguiremos evidenciando y denunciando por todos los medios a nuestro alcance, hasta que las autoridades se decidan, por fin, a considerar importantes la vida y la salud de las personas y actúen en consecuencia.

[1]http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/impacto-ambiental-y-tipos/definicion-y-objetivo