Las deudas de procuración de justicia para las mujeres

La perspectiva de género (PEG) es una herramienta jurídica establecida en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y eje transversal del Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018, que obligaba al Estado a actuar en todos los ámbitos, en especial en materia de acceso a la justicia para las mujeres. Sin embargo, a pesar de que este Plan plasmara en papel este eje, con grandes promesas que parecían buenas noticias para todas las víctimas de delitos por razón de género, en la práctica no fue más que la misma simulación que pareciera eterna en un Estado sin interés en procurar justicia para las mujeres y que ha sido la causa de los miles de feminicidios que en todo el territorio nacional se viven diariamente.

Tlaxcala, con tres cambios de titulares en la Procuraduría de Justicia, sin mecanismos de actuación con perspectiva de género y sin voluntad política para garantizar a las mujeres el debido proceso ante las diversas expresiones de violencia, no han funcionado como la primera línea de defensa y protección de los derechos de las mujeres; al contrario, ha sido una de las instituciones que más violenta estos derechos, incluso, obstaculiza el acceso a la justicia.

Derivado del Foro por la Pacificación Nacional en Tlaxcala, convocado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, resultó evidente la falta de seguridad que dicha institución ofrece a la ciudadanía, sobre todo en casos como desapariciones, la trata de personas con fines de explotación sexual y los feminicidios; familiares de jóvenes víctimas de desaparición compartieron los contextos en los que se encuentran estos casos y cómo permanece la falta de investigaciones adecuadas para dar con su paradero.

Tal como lo refiere la Red Retoño, quienes han acompañado a la familia Romero Tezmol, se evidencia la falta de capacidad y de compromiso para realizar búsquedas con vida, que obstaculizan los procesos de investigación (cuando se abre una carpeta de investigación), mantienen estos casos bajo actas circunstanciadas que no avanzan y que mantienen a las familias en la incertidumbre. A más de dos años de la desaparición de Karla Romero Tezmol, el cual se ha convertido en un caso emblemático para Tlaxcala que ha colocado las graves omisiones institucionales, persisten las prácticas de estereotipar los casos de desapariciones de mujeres jóvenes, insinuando a las familias que si no estarán con el novio o si tenían problemas en el hogar o cuestionando sus estilos de vida, además de ejercer discriminación por la apariencia de los jóvenes y dando por entendido que las víctimas son las responsables de lo que les acurre.

La impunidad es un patrón crónico y presente en los casos de desaparición y desaparición forzada y no se están realizando los esfuerzos suficientes para determinar la suerte o el paradero de las personas desaparecidas, sancionar a los responsables y garantizar el derecho a la verdad y la reparación. Muestra de la desesperación y la violación grave a los derechos humanos que viven los familiares de las personas víctimas de desaparición es el caso de la niña Karla Romero Tezmol, quien desapareció el 13 de enero de 2016 en San Pablo del Monte, Tlaxcala, uno de los municipios conocidos como el corredor de la trata. Desde el momento de su desaparición, el caso está lleno de omisiones de búsqueda e investigación.

A pesar de las evidencias presentadas por diversas organizaciones estatales y nacionales, en el estado de Tlaxcala la desaparición, la explotación sexual y los feminicidios no están siendo investigados, lo que coloca en peligro constante a las mujeres, adolescentes y niñas; todo ello muestra que el Estado de derecho ha fallado, que el Plan de un gobierno que ha permitido violaciones graves a los derechos más fundamentales de las mujeres nunca tuvo una intención de cambiar realmente este contexto misógino que vive todo el país.

Con el cambio próximo en la presidencia nacional, quienes menos aceptan más simulaciones ante esta realidad son las familias de niñas y adolescentes desaparecidas, de mujeres asesinadas, de las miles de víctimas por las redes de tratantes para explotación sexual, del creciente delito de violencia sexual que se mantiene impune. Sin embargo, resultó desafortunado que en este espacio de diálogo, al que asistieron familias, activistas, y organizaciones de la sociedad civil que permanentemente están en la exigencia por los derechos de las mujeres y presentando propuestas para una política pública efectiva y realizando acciones para la prevención, atención y erradicación de la violencia de género, nos encontráramos con la noticia de que no se había establecido una mesa para la violencia de género, a pesar de haberla solicitado en el conversatorio previo al foro, en el que de manera clara se colocaron algunas de las violencias que vivimos las mujeres en nuestro estado y la necesidad urgente de establecer de manera colectiva las propuestas concretas para impulsar un cambio de fondo a fin de garantizar el acceso a la justicia y la no repetición.

No podemos seguir tratando la violencia que vivimos las mujeres como un tema de menor importancia, no podemos permitir que sigan acomodando estas violaciones a nuestros derechos en otros temas “urgentes”; ante el caso omiso de contar con una mesa específica para tratar estas violencias y desigualdades que vivimos las mujeres, hacemos el llamado tanto a las autoridades estatales como a las federales de tratar el asunto con la seriedad que se requiere y tomen en cuenta no sólo la experiencia de la sociedad civil, sino que en las acciones que decidan iniciar sean consideradas las experiencias que han vivido las familias en sus procesos de búsqueda de justicia y la reparación del daño que se merecen.

Porque no habrá paz sin justicia a las mujeres y no será posible un proceso de reconciliación nacional si la mitad de su población sigue siendo tratada como un ser de segunda.