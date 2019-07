La trata de personas sigue creciendo a la par de violencia en general, señala Álvarez

Las agresiones de género y la trata de personas “siguen creciendo” en función del aumento de la violencia en general, por lo que la mentalidad de la sociedad debe cambiar de raíz para no habituarse a estas circunstancias y actuar solidariamente, aseveró Yuriria Álvarez Madrid, directora general del Programa contra la Trata de Personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

A unos días de que este organismo difundió el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México 2019, relativo al periodo 2012-2017, la funcionaria repasó que la la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE) identificó a 120 víctimas, de las cuales 119 son mujeres y una es hombre.

Mientras, el órgano jurisdiccional informó sobre dos sentencias condenatorias definitivas, una dictada en 2013, con base en los artículos 10 y 29 de la Ley General referente a este delito, y otra en 2014 por los artículos 10 y 13 del mismo precepto.

“Ambas se dictaron por trata de personas con fines de explotación sexual; de igual manera se informa que existieron dos personas sentenciadas, un hombre y una mujer, originarias de esta entidad federativa; a su vez reporta ocho mujeres víctimas derivadas de sentencias condenatorias firmes”, también nativas de Tlaxcala, agregó.

Se hizo un corte de cinco años, a partir de la entrada en vigor de la Ley General para Prevenir Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, para conocer el cumplimiento de esta, dijo.

“Se confirman varias cuestiones, como la afectación de este delito a mujeres, ya que representan 85 por ciento del total de víctimas. Y se sigue observando que la mayoría de la trata es interna. En todo el país hay poco más de dos mil averiguaciones previas y poco más de cinco mil víctimas, con apenas más de 500 sentencias. Vemos que los números siguen siendo bajos”, resaltó.

Destacó que es complejo hablar de qué estados tienen un mayor índice del problema “porque no tiene que ver con que haya más o menos averiguaciones previas o carpetas de investigación; hubo entidades como Yucatán que respondieron que no tiene, pero eso no significa que no lo haya”. Por eso cuestionó “¿qué está pasando con las Procuradurías, están investigando o no?”.

La trata existe en todo el país, pues al menos hay una averiguación previa en casi la mayoría de entidades Señaló que muchos victimarios son familiares de las afectadas y algunos son funcionarios públicos, “pero –añadió- seguimos sin poder documentar el testimonio de las víctimas”.

Se observa que en México este delito tiene una particularidad la cual coincide con la situación internacional, pues la mayoría de víctimas son mujeres y el tipo es sexual. Sin embargo, falta investigación en el tema laboral, como en los campos agrícolas, en el ámbito doméstico y minero, pues actualmente “está muy enfocado” a la explotación sexual.

Al preguntar a las autoridades sobre los operativos en materia de trata de personas, informan que se realizan en negocios de table dance, prostíbulos, entre otros, por lo que es lógico que en esos hallen casos de tipo sexual, pero estas revisiones no se extienden hacia otros centros, realzó.

Pese a la existencia de leyes y protocolos en el país para afrontar a este ilícito, no hay una institucionalización de las políticas públicas, pues “a veces los servidores públicos no conocen estos instrumentos, no están capacitados y la rotación es constante”.

Remarcó que las personas en mayor vulnerabilidad están en riesgo de ser víctimas de trata, sobre todo la población migrante e indígena y mujeres en situación de violencia, pues el ilícito está más relacionado con la pobreza. “Los tratantes o explotadores buscan a personas que estén dispuestas a tener una vida mejor y a ir a otro lugar, por lo que las desarraiga para que pierdan sus redes”.

El Diagnóstico muestra que la denuncia es inhibida por el miedo de las víctimas, por lo que “es un hecho” que no lo van a hacer, además por la impunidad, la corrupción, la falta de respuesta y la no compresión sobre la magnitud de este delito, acentuó.

Lamentó que se normaliza la explotación en cualquiera de sus formas y por eso se le resta importancia, incluido el abuso sexual en contra de una niña porque se tiene la idea “de que eso es normal porque es mujer”.

Insistió en que se tiene que cambiar desde la raíz y entender que las personas no deben ser esclavizadas sino vivir en libertad, lo que también tiene que ver con no habituarnos a la violencia y ser más solidarios.

Yuriria Álvarez Madrid fue entrevistada durante su participación en las mesas de trabajo efectuadas en Tlaxcala para el diseño del Programa Nacional de Derechos Humanos en materia de Trata de Personas.

Abundó que las alertas de Género de Violencia contra las Mujeres tienen efectividad si son implementadas correctamente y que significan un avance, pero insistió que “no hay herramienta del Estado que funcione” si no hay un compromiso de la sociedad.