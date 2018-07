La trata de personas es común; rescatan a 3 extranjeras víctimas de prostitución: CEDH

Al aseverar que la trata de personas es mucho más común de lo que se puede imaginar, el ombudsperson, Víctor Manuel Cid Del Prado Pineda, informó que este sábado tres extranjeras fueron rescatadas de probable situación de explotación sexual.

A propósito del Día Mundial contra la Trata de Personas, conmemorado cada 30 de julio, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), exhortó a la sociedad tlaxcalteca a no contribuir con el sexoservicio.

Entrevistado por medios de comunicación durante el evento #AQUÍESTOY CONTRA LA TRATA, reiteró que sobre el tema no puede proporcionar datos “ni nada por el estilo”, debido a lo delicado y complejo del mismo.

Sin embargo, anotó que tuvo conocimiento que el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía Federal (PF) rescataron este sábado a tres extranjeras que presuntamente se encontraban en situación de trata, aunque añadió que no existe certeza plena al respecto.

No obstante, sostuvo que la CEDH trabajará en coordinación y brindará asesoría para la protección de los derechos humanos de esas mujeres. Cauteloso, el funcionario público no detalló el lugar donde esas personas se encontraban no la nacionalidad de estas.

El ombudsperson instó a la población tlaxcalteca a no coadyuvar en la práctica de este ilícito y que si conoce un caso, lo informe de manera inmediata a las autoridades correspondientes y a la CEDH.

“Pero también – resaltó un llamado muy fuerte a que el pueblo de Tlaxcala no sea parte de esto, que no consuma este tipo de situaciones (sexoservicio) que no busque la prostitución, que no vaya a lugares donde” se ejerce este oficio.

Insistió en que no hay que coadyuvar sino alejarse, principalmente influir en la juventud y hacer conciencia de que estas prácticas no son necesarias, que debe trabajar y esforzarse en actos lícitos.

Apuntó que en ocasiones “no se sabe la razón” por la cual los seres humanos “caen en garras” de esos “tipejos” que se dedican a la trata.

Recordó que en un año que lleva al frente de la CEDH, se han atendido alrededor de 25 casos, “pero es más común de lo que se pueden imaginar, es algo en lo que trabajamos mucho”, subrayó.

Indicó que este ilícito con fines de explotación sexual se registra sobre todo en la región sur de la entidad, en los límites poblanos y que la “gran mayoría de gente que la práctica es del municipio de Puebla, por eso el llamado a que los tlaxcaltecas nos cuidemos a nosotros mismos; que no recurramos a este tipo de situaciones y prevengamos. Hay que educar a los niños”.

Víctor Manuel Cid Del Prado Pineda apuntó que la trata de personas se debe contrarrestar con acciones que permitan a la sociedad conocer cómo trabajar en contra de este flagelo que afecta a la población.