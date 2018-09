La paz y reconciliación requieren de justicia: Ulloa

Lograr la pacificación y la reconciliación nacional pasa porque se garantice la justicia y la reparación integral del daño a las víctimas, pero también colocando en el centro de la vida el respeto a la dignidad humana y al medio ambiente y el bien común.

Así lo advirtieron la activista Teresa Ulloa y el obispo Julio César Salcedo Aquino en su participación en el Foro Escucha Tlaxcala-Puebla, que se realizó este martes como parte de los encuentros para la Construcción de la Paz y Reconciliación Nacional que organiza en el país el equipo del gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

En el foro, que tuvo como sede el Centro de Convenciones de Tlaxcala, también se escucharon las voces de tlaxcaltecas que han sido víctimas de delitos, principalmente de desapariciones forzadas y homicidios, quienes desvelaron el calvario que han tenido que pasar en la búsqueda de sus seres queridos y de justicia y la falta de atención de las autoridades estatales.

En su oportunidad, el obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo lamentó que poco a poco las familias tlaxcaltecas se debilitan o desintegran por la violencia que se vive “y en consecuencia, la cohesión comunitaria se diluye ante problemáticas como la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, inseguridad, narcotráfico, desaparición forzada, feminicidio, migración, transmigración, homicidios, secuestro, robo a casa habitación, enfermedades generadas por la contaminación de los ríos Zahuapan y Atoyac.

“También vemos en la realidad tlaxcalteca violencias emergentes como la generada a partir del robo de hidrocarburos, coloquialmente llamado huachicol. Este clima genera que las comunidades busquen mecanismos de contención de algunas violencias a través del intento de linchamiento, a veces tristemente consumado”.

Ante ello, como iglesia católica propuso para lograr la pacificación y reconciliación nacional, mantener espacios de diálogo entre la ciudadanía, organizaciones civiles, confesiones religiosas, autoridades, entidades educativas, medios de comunicación y empresarios, entre otros.

También, implementar estrategias que lleven a erradicar la corrupción e impunidad de la que están impregnadas diversas instancias gubernamentales; promover el desarrollo científico y económico con el máximo respeto a los derechos humanos; desarrollar iniciativas con perspectiva de derechos humanos, que coadyuven a la atención de la situación del desempleo y subempleo.

Salcedo Aquino dijo que ve con buenos ojos los foros de escucha y discusión organizados por el gobierno federal electo, sin embargo, consideró que la paz, la unidad, la justicia y la reconciliación se lograrán si “volvemos a colocar en el centro de la vida el respeto a la dignidad humana, la dignidad del medio ambiente, la justicia y el bien común”.

A su vez, Teresa Ulloa advirtió que el Foro se realizó “justamente en un corredor que se ha caracterizado por la proliferación de familias que se organiza para tratar y explotar a personas, calculamos que son entre 33 y 35 municipios los que están involucrados en este fenómeno”.

Pidió que los 17 objetivos y 162 metas de la Agenda 20-30, queden reflejados en el Plan del próximo gobierno federal, y en el caso específico de la trata de personas, la meta 5.2.

En este tenor, convocó a los gobiernos estatales y municipales a firmar alianzas, “que ya se están haciendo allá arriba (…) para que unidos, la sociedad en pleno, luchemos para erradicar la trata, la explotación sexual, pero también la violencia, el feminicidio, porque las mujeres somos un poquito más de la mitad de la población de este país y también somos un poquito más del padrón electoral y creo que nos merecemos esa atención”.

Ello a través de establecer causas estructurales, “porque no se previene haciendo folletitos, historietas y posters, la prevención tiene que ir más allá, erradiquemos, y lo dice la ley, la pobreza, la falta de oportunidades en los lugares donde se recluta más frecuentemente.

Abundó que otro objetivo importante de la Agenda 20-30 es el 16 que habla de paz, justicia e instituciones fuertes, “pero fuertes incluye la buena gobernanza, erradicar la impunidad y la corrupción, por eso digo que el proceso de construcción de paz aquí y en cualquier parte a nivel municipal, estatal o federal tiene que pasar por esos componentes, justicia y reparación integral”, destacó.

En tanto, el empresario textilero Rafael Torre Mendoza expuso que desde el punto de vista del sector privado la pacificación y reconciliación social requiere de que las empresas crezcan, creen más fuentes de empleo y otorguen incrementos salariales de hasta 20 por ciento; para ello, es necesario que el gobierno los apoye con la disminución en los costos de luz y combustible y en el pago de impuestos. También consideró propuso que se fomenten valores cívicos y éticos en los centros de trabajo.

El foro inició con la participación de víctimas de delito. La primera en hablar fue Olga Tezmol Juárez, quien lleva dos años y nueve meses buscando a su hija Karla que fue privada de su libertad en San Pablo del Monte. Desde entonces y a la fecha, reveló que se han sucedido otros casos de desapariciones de menores de edad, de las cuales siete ya fueron halladas con vida en la entidad y 14 en el país.

Denunció que en su toque de puertas ha recibido “simulaciones” de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Policía Estatal; asimismo, dio a conocer que en el proceso electoral de este año “quisieron aprovechar nuestra desgracia y la visibilidad del caso de nuestro hija, pero nunca permití y nunca permitiré”.

Ante el titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Aarón Pérez Carro, Olga Tezmol dijo a los presentes que no le ha sido atendida una petición de audiencia con el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez. “Tengo algunas preguntas para algunos de ustedes: ¿qué harían ustedes si tuvieran un hijo desaparecido? ¿Qué harían tanto por ella?, en el camino nos encontramos piedritas que no nos dejan avanzar ¿Te has preguntado cómo se vive con un hijo desaparecido? A ti que está sentado, si fueras el desparecido, ¿te gustaría que te siguieran buscando o que te olvidaran?”

También contaron sus casos, Gloria Marín Montes, madre de Rolando Minor Montes, quien se encuentra desparecido desde el 1 de junio de este año, y Rubén Darío Meneses Curiel, cuyo hermano de nombre Álvaro fue secuestrado, robado, asesinado en 2017 e inhumado este año; en este caso, refirió que los presuntos culpables ya están detenidos.