La lucha por el poder

La lucha por el control del poder político y económico en el Congreso local ha desatado una pugna interna entre legisladores, no solo entre las distintas bancadas sino al interior de los grupos parlamentarios, de ahí que las alianzas fraguadas al inicio de la LXIII Legislatura parece que llegaron a su fin.

La ratificación y designación de los presidentes de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) y del Comité de Administración son la llama que atiza el fuego de las ambiciones. Para ambas posiciones hay varios tiradores que, incluso, ya empiezan a hacer sus estrategias y en todas la fractura del bloque mayoritario que conforman Morena, PT y PES, se asoma.

La presidencia de la JCCP, por prelación, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le corresponde a la segunda fuerza política al interior del Congreso, que en esta ocasión la representa el PT. Aunque parecía una bola cantada a favor de Irma Yordana Garay Loredo, por su imposición como coordinadora de la bancada, hay voces que aseguran que no.

Su correligionario, por conveniencia, el ex perredista Víctor Castro López ya empezó con los escarceos y ofrecimientos; incluso ya se plegó al Ejecutivo estatal no solo para no ser vetado, sino respaldado en su aspiración. Además, el desgaste de la imagen de Garay Loredo y la estrategia de Castro López ya rindió frutos.

El ex edil de Tzompantepec parece que ya amarró tres de los cuatro votos del PT y tiene casi en la bolsa otros cinco del PAN, PRI, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y PVEM, así como otros más de Morena, lo que le permite casi llegar al mínimo necesario para que sea propuesto y electo por el pleno, lo que generará fracturas.

Éstas también se darán por el control de los recursos. La lucha iniciada ya entre José Luis Garrido Cruz del PES y Miguel Ángel Covarrubias Cervantes del PRD, lleva ya varios capítulos de zancadillas parlamentarias, pero ambos ya han ofrecido no solo las estrellas a sus homólogos, sino la constelación entera. Ambos quieren esa posición, pero el de Morena, Rafael Ortega Blancas ya hace lo posible para ser ratificado en el cargo. Nada se lo impide.

La fisura ya está en ciernes, cada golpe que se den por esas posiciones irá aumentado y, desde luego, con la visión atribuida al emperador Julio César, con aquello de que “divide y vencerás”, el ganón de la posible escisión sería el Ejecutivo estatal.