La discriminación afecta a la mayoría de la población en México: Conapred

Por el número de poblaciones o sectores, la discriminación en el país abarca a la mayoría de sus habitantes, como resultado de que las políticas públicas de atención o las leyes están diseñadas desde una perspectiva que considera que no existe diversidad, advirtió la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Alexandra Haas Paciuc.

Ante ello, urgió a las autoridades a delinear sus programas y leyes con un enfoque basado en la diversidad en el que vive el país, a efecto de garantizar que ningún ciudadano mexicano será objeto de segregación o exclusión por su forma ser y pensar.

Haas Paciuc expuso estos planteamientos en el panel “Hablemos de Discriminación”, que se realizó en la Infoteca de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) y en la que presentó los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2017.

En esta mesa también participó Jesús Rodríguez Zepeda, integrante del Movimiento Nosotrxs, quien planteó la importancia del análisis de estos indicadores por parte de las instituciones educativas y de los tomadores de decisiones para la elaboración de sus proyectos y programas de atención a la población, además propuso la creación del Consejo Estatal contra la Discriminación.

En su oportunidad, Alexandra Haas comentó que el análisis de los resultados de la Enadis 2017 arrojó que “ya no podemos hablar de minorías discriminadas”, pues si bien antes “se hablaba de minorías porque se pensaba que eran pequeños grupos de población –que no estaban considerados en las decisiones genéricas que se tomaban y que requerían de una atención especial–, si empezamos a sumar a mujeres, a niñas y niños, a personas con discapacidad, a personas migrantes, a personas de la diversidad sexual, nos damos cuenta de que no estamos hablando de minorías discriminadas, sino de una gran mayoría”.

Estos grupos, observó, han sido históricamente discriminados porque la perspectiva desde la cual se hacen las políticas públicas o las leyes se considera que no hay diversidad en México, en otras palabras, se cree “que la persona se tiene que adaptar al instrumento y no el instrumento a la diversidad que existe en las personas”.

Abundó que la exclusión no es un problema aparte de la pobreza, distinta a la violencia ni a la desigualdad económica, sino que es una problemática que es causa y también puede ser consecuencia de estos grandes problemas nacionales.

Expuso que la discriminación estructural se manifiesta en una serie de violaciones a los derechos humanos de las personas, “estamos hablando concretamente de barreras que erigen para el acceso y goce de los derechos humanos por causas que no son objetivas ni razonables, pero también se detecta porque es recurrente, no se da solamente una vez en el tiempo o de manera aislada”

Tampoco, señaló, responde a una intención, sino que se presenta haya o no haya el objetivo de realizarla; es un fenómeno generalizado, pues se detecta cuando un grupo de personas es afectado por este tipo de prácticas, asimismo, tiene razones históricas y culturales profundas por prejuicios enraizados en las personas.

En este tenor, citó algunos resultados de la Enadis 2017: 35 por ciento de la población cree que la pobreza que viven las personas indígenas se debe a su cultura; ocho de cada 10 personas indígenas viven en pobreza, mientras que entre población no indígena, es de cuatro de cada 10. 85 por ciento de hablantes de lengua indígena no tiene contrato laboral ni prestaciones médicas.

Una de cada cuatro personas cree que las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo; una de cada cinco personas con discapacidad no tiene ningún tipo de escolaridad, mientras que en el promedio nacional, la cifra es de 3 por ciento.

Además, una de cada seis personas cree que las y los jóvenes son irresponsables y que se justifica llamar a la policía cuando están reunidas en la esquina; tres de cada 10 personas están poco o nada de acuerdo con tener una o un presidente afroascendiente.

“Este es un llamado a la acción, es una puesta en alerta de lo que está pasando en el país, de cómo estamos pensando, sobre cuáles son los prejuicios que se están tomando para decidir sobre política pública, de contratación, de ingreso a las universidad, que están ahondando la brecha de desigualdad y perjudicando a todas y a todos”, advirtió Haas Paciuc.

Consideró que el Enadis se convierte en instrumento sumamente valioso y rico para la discusión, por una parte dónde están los puntos ciegos de la discriminación y, por otra, cómo se puede incorporar la diversidad a los procesos de planeación, de presupuestación y, sobre todo, de evaluación, cuando se quiera medir los resultados diferenciados por grupo.

“En estos datos nos damos cuenta de que la política pública termina nunca siendo neutral, cuando se quiere que sea neutral, termina siendo sesgada y afectando a los mismos grupos de población siempre de forma diferenciada. Se trata de desmantelar las prácticas desde las instituciones, es decir, hacer un cambio cultural, pero quizá sobre todo identificar cuáles son las prácticas discriminatorias anidadas en las instituciones, en los centros de trabajo, en los planes y programas, y quitarlas para remover los obstáculos que impiden a las personas acceder o puedan desarrollar beneficios de un ámbito de política pública”.

Los resultados de la Enadis 2017 no pudieron ser presentados en 2018 debido al proceso electoral federal que tuvo lugar ese año, aclaró Jesús Rodríguez.