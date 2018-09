La democracia también se destruye cuando la gente no exige a sus autoridades: Rodríguez

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (Secte), Noé Rodríguez Roldán advirtió que la democracia no solo se destruye con dictaduras y fraudes, sino también cuando la ciudadanía no exige resultados a sus autoridades y no existe una prensa crítica.

Por lo tanto, exhortó a los funcionarios a dignificar el servicio público, reconstruir la credibilidad en las instituciones y demostrar que la política no puede ser solamente entendida como el activismo personal o la lucha partidaria porque es una visión estrecha y reduccionista. “Hoy debemos demostrar que cuando el poder sirve a la sociedad, con responsabilidad y compromiso, cumple con su misión”.

Rodríguez Roldán expuso lo anterior como orador oficial en el evento cívico organizado por el gobierno que encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez para conmemorar los 208 años del inicio de la guerra de Independencia de México.

En Las Escalinatas de los Héroes y ante el mandatario estatal, el funcionario apuntó que a más de dos siglos de la gesta de Independencia, México continúa en una transformación permanente, “el mexicano se reinventa en todo momento y logra hacer en colectivo una fuerza que dignifica su cultura, historia, identidad e instituciones. A 208 años de distancia, hoy nos observamos como un país en donde la democracia es un medio de expresión, participación ciudadana y ejercicio del poder político”.

“La pluralidad, la transparencia, el debate, la argumentación y las convicciones republicanas son las columnas que sostienen a la democracia. Arribamos a escenarios donde la democracia exige madurez política para establecer canales de entendimiento más allá de posturas ideológicas, para que la acción de gobierno se traduzca en beneficios reales a la población.

Sostuvo que en democracia es menester no solo atender a la regla de mayoría, que impera en las elecciones, sino también comprometernos en el esfuerzo extraordinario para escuchar e integrar a todos, para hacer de la función pública un proceso permanente de inclusión, debate, participación y decisión colectiva.

“Frente a la realidad desafiante del México de hoy, las ideologías pueden señalar caminos diferentes, pero el destino que anhelamos todos es el mismo, una nación digna, con paz social, estabilidad económica, oportunidades compartidas y desarrollo social en todo el territorio nacional”.

De la historia, expuso, hemos comprendido que las democracias no solo se destruyen con dictaduras o fraudes, sino también cuando la ciudadanía no exige resultados a sus representantes o no existe una prensa crítica.

“Por otra parte, quienes tenemos la valiosa oportunidad de servir a la ciudadanía debemos entender este contexto como una oportunidad de dignificar la función pública, de reconstruir la credibilidad en las instituciones y demostrar que la política no puede ser solamente entendida como el activismo personal o la lucha partidaria porque es una visión estrecha y reduccionista.

A nombre de quienes forman parte de la estructura del gobierno que encabeza Mena Rodríguez, el titular de la Secte refrendó su compromiso de trabajar y dar resultados en beneficio de los tlaxcaltecas “dignificando cada día la función pública, actuando con probidad, transparencia, honradez, eficacia y eficiencia en todas y cada una de las dependencias”.

“Recibimos y estamos preparados para trabajar con la pluralidad en los nuevos escenarios y convencidos de que el valor superior de la política es el bienestar de Tlaxcala y de México. Sabemos que la sociedad mexicana necesita instituciones sólidas, servidores comprometidos, inclusión de las minorías en todas las acciones y decisiones públicas, equilibrio entre los poderes del Estado y sobre todo una nueva forma de pensar y de actuar desde el poder público”.

Pidió a la población a fijar la vista en un futuro de estabilidad, de prosperidad y de dignidad, donde las exclusiones, los intereses de facción y, mucho menos, las ambiciones personales protagónicas, no la distraiga de su destino histórico y causa común, la grandeza de Tlaxcala y de México. “Todavía hay mucho camino que recorrer, hagámoslo como equipo para construir y crecer juntos”.

Rodríguez Roldán expuso que las hazañas de los héroes de la Independencia “fueron la semilla que fructificó en la nación” que hoy es México. “El 16 de septiembre de 1810 quedó registrado en la conciencia nacional como la fecha en que los sueños de libertad, justicia e independencia se alzaron en la voz de los libertadores”.

Aseveró que la “Independencia simboliza el enfrentamiento con el invasor español y al mismo tiempo es el génesis de nuestra nacionalidad, no sólo es una revuelta social, se trata de la re significación de nuestra raza y el celoso afán de recrear nuestra cultura e historia en un proceso que tardó más de una década, en el que miles de hombres y mujeres refrendaron sus vidas con heroísmo y determinación”.

Calificó a la Independencia como un movimiento libertador que se hizo posible “gracias a la unidad de todos. Aquellos que soñaron con romper el orden establecido y construir una nueva realidad. Este movimiento libertario fijó las bases de una sociedad organizada, con leyes e instituciones que forjaron nuestra libertad, justicia y democracia que hoy ratificamos”.

Previamente, el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y el comandante de la 23 Zona Militar, Miguel Hurtado Ochoa, montaron una guardia de honor en el monumento a los héroes de México. Tras el acto cívico, ambos encabezaron el desfile militar en el que participaron elementos castrenses, de la policía, protección civil, así como de instituciones educativas.