La CNTE en “alerta máxima” ante aprobación de dictamen de reforma educativa: Ortiz

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúa en máxima alerta para evitar que se apruebe en la Cámara de Diputados federal el dictamen de reforma educativa que mantiene un estado de excepción hacia el magisterio del país, aseguró la dirigente del Movimiento Magisterial Tlaxcalteca (MMT), Citlali Ortiz Cano.

Recordó que desde el jueves pasado contingentes de docentes de diversos estados del país, entre ellos Tlaxcala, acudieron a la sede de la Cámara de Diputados federal para impedir que dicho dictamen sea aprobado, sino hasta que éste sea revisado por la CNTE y elimine los puntos que afectan a los trabajadores de la educación en México.

“Andrés Manuel López Obrador mandó una iniciativa, pero en el Congreso (de la Unión) cambiaron las cosas, sabemos que el presidente no es autónomo pues son tres poderes. Los priistas tienen una labia y también tienen presiones de los empresarios, y los cañonazos económicos y políticos son difíciles, probablemente el presidente quiere sacar algunas otras iniciativas que le interesan mucho y, como hay muchos intereses económicos en la educación creados, ya no es tan fácil decir que le van a quitar hasta la última coma”, expuso en entrevista vía telefónica.



Refirió que la parte más grave que la CNTE ve en el dictamen que es impulsado por las bancadas del PRI, PAN y PRD es que “hay un estado de excepción, pues aparte del artículo 123 en el apartado B al que pertenecemos los trabajadores al servicio del estado, quieren implementar una reglamentación a través del artículo tercero constitucional”.

“Todo lo que tiene que ver con promociones, con nuestro trabajo y desempeño, es decir, una doble calificación, pues por un lado el artículo 123 es muy claro en cuanto a las responsabilidades de los trabajadores, pero aquí quieren meter certificaciones, cursos, evaluaciones, tal vez ya no punitivas, pero quién va a aguantar presiones de que te van a grabar en las clases, a evaluar a los niños y a poner en ridículo a los maestros frente a la sociedad”, aseveró.

Para Ortiz Cano se trata de un propiciar “nuevamente un linchamiento para el maestro, y eso es lo que precisamente no queremos. Es una reforma que no es reforma, está maquillada”, pero, “parece que están cumpliendo a la Coordinadora, al parecer no van a aprobar el dictamen en el Congreso hasta que la CNTE corrija lo que está mal de ese dictamen”, señaló.