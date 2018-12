La ciudadanía tiene la mejor opinión del informe de Marco Mena: Lorena Cuéllar

La coordinadora estatal de los programas federales, Lorena Cuéllar Cisneros manifestó que la ciudadanía es la que tiene la mejor opinión sobre el segundo informe del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, pues es ésta la que siente y ve lo que hay a su alrededor, “yo respeto mucho el informe”.

En cuanto al programa Supérate que anunció el titular del Ejecutivo local que implementará a partir de 2019, comentó que será necesario conocer cuál es el objetivo primordial a efecto de ver que no se dupliquen acciones con las del gobierno federal, pero “lo que sí es importante es que los programas no sean de alguna manera asistencialistas, sino que la gente participe para que la vayamos haciendo cada vez más fuerte y más fortalecida”.

“Es un programa que quiere sacar el gobierno del estado, somos respetuosos en ese sentido y mientras más personas beneficiadas sean, mejor para ellas”, anotó, a pregunta expresa de que este anuncio se enmarca en las acciones que ha dado a conocer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Lo que sí dejó en claro es que los programas públicos se tienen que conjuntar entre los niveles de gobierno, pues “vienen muchos apoyos del presidente de la República, son cerca de 500 mil apoyos que estaremos dando, seré yo la responsable del programa, es una gama de apoyos que se van sumando para atender a más personas”.

Respecto de la situación de las delegaciones en Tlaxcala, respondió que hasta que concluya la recepción de las dependencias a nivel central, “ya podremos entrar, tenemos 180 días para hacer el análisis de las 46 delegaciones de las que estaré a cargo en la entidad, tendré que hacer un diagnóstico para determinar cuál de ellas va a continuar, cuáles se van a fusionan, cuál tiene viabilidad y cuál ha sido su comportamiento, esto es, vamos a hacer un diagnostico integral de cada una de ellas”.

Subrayó que por el momento ella es la que está al frente de las delegaciones, no tenemos más que a gente que nos está ayudando de manera voluntaria, no se ha contratado a nadie, hasta en tanto no hagamos el análisis hasta en 180 días. “No hay delegados, solo habrá una nueva cabeza en el estado”.