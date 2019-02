La actuación de la CEDH es exageradamente pasiva y pésima, señala el CMU

La recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) sobre el caso Españita, “es a destiempo”, consideró Edith Méndez Ahuactzin, directora del Colectivo Mujer y Utopía (CMU), quien calificó la actuación de este órgano como exageradamente pasiva, pésima y sin autonomía.

En torno a la exhortación que la CEDH emitió la semana pasa sobre la denuncia realizada por una ex trabajadora del ayuntamiento de ese municipio en el mes de octubre del año pasado, en contra del regidor Óscar Ávila Portillo, señalado de presuntamente acoso sexual hacia esa ex servidora pública y de ser el autor intelectual de mandar a golpear a ella y a la madre de esta, opinó que dejó pasar tiempo.

“¿Por qué no lo hizo antes?, porque minimizó y desacreditó el testimonio de la funcionaria pública, pero como se le cuestionó, determinó que ya amerita una recomendación, en la que tampoco dice cómo se va a vigilar el cumplimiento; una vez hecha ya no hace más”.

La también activista acentuó que es preocupante el papel de la CEDH a partir del nombramiento de Víctor Manuel Cid del Prado Pineda como presidente, en el mes de junio del año 2017, por parte del Congreso local.

Desde el inicio de su administración –mencionó-, él llamó a las organizaciones a una reunión, “pensamos que al menos presentaría un programa, pero solo dijo, yo voy a estar acá, yo los voy a apoyar, cuenten conmigo, de ahí no pasó, y hasta el momento no ha habido otra acción para decir qué va a hacer en determinados temas“.

Lamentó que la CEDH nada más reacciona cuando es cuestionada en su actuación. “Eso es lo grave. El actuar ha sido pésimo”. Recordó que desde que se desarrolló el proceso de elección del presidente, el CMU se pronunció por la designación de una persona con capacidad de diálogo, conocimiento en derechos humanos y con perspectiva de género, para garantizar que su plan de trabajo estuviera sustentado en estos ejes básicos y obligatorios, sin embargo, “pareciera que tiene mucho desconocimiento”.

Esa elección fue cínicamente partidista, además –repasó-, de que un primer proceso, anterior a ese y el cual no se concretó por circunstancias diversas, había dos buenas opciones, pero ya el segundo fue amañado. “Es claro que no hay autonomía, tendría que replantearse desde la ley la forma en que el titular es nominado”.

“En algunos pronunciamientos que Del Prado ha efectuado, minimiza hechos sobre cualquier tipo de violación a derechos humanos; no ha tenido capacidad de diálogo con la sociedad civil para generar mecanismos respecto de las recomendaciones que emite”.

Señaló que en algunos encuentros, integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) le han expresado que la CEDH de Tlaxcala es una de las más pasivas del país en todos los temas, particularmente con el de género, en cuanto a feminicidio, desapariciones y trata de personas con fines de explotación sexual contra mujeres.

“Se preguntó si los organismos estatales eran evaluados y qué se puede hacer al respecto, porque no podemos permitir que en un estado parte del corredor de trata, donde el feminicidio está aumentado o donde la violencia familiar no se castiga y donde no se llevan cabo mecanismos de protección para mujeres, la Comisión sea exageradamente pasiva y eso de ninguna manera favorece”.