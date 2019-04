Juzgado Civil retiene 3 mdp al ejido de San Luis Huamantla, denuncia comisariado

Alfredo Montiel Bretón, comisariado ejidal de San Luis Huamantla, denunció que el Juzgado Cuarto de lo Civil del Poder Judicial del estado retuvo “erróneamente” la cantidad de tres millones de pesos a esta propiedad agrícola, en perjuicio de mil 700 personas.

Ese dinero fue otorgado al ejido como finiquito en el año de 2017, por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), derivado de un conflicto social entre el ejido de San Luis Huamantla y el de San Juan Ixtenco, el cual enfrentaron durante más de 90 años (debido a que en 1922 y 1928 el gobierno federal entregó una misma extensión de casi mil 464 hectáreas a ambas jurisdicciones), indicó.

El fallo salió a favor de Ixtenco y –explicó- a Huamantla la indemnizaron con ese monto. Pero la abogada Claudia Cervantes Rosales, representante legal del Comisariado de San Luis, “quiso cobrar sus honorarios por este asunto que se perdió y demandó al ejido por supuesto incumplimiento del pago por la prestación de sus servicios, afirmando que había ganado, cuando no fue así”.

Ella argumentó que fue la que hizo todo el trámite para que la Sedatu entregara esa cantidad, pero –señaló- en realidad no fue así, porque por tratarse de un conflicto social entre ejidos, de manera automática el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) lo atrajo.

“Hubo arreglos y dejaron perder el caso, porque Huamantla tenía posesión de la superficie en disputa por casi 99 años. Fue una situación que nos molestó bastante, pues sospechamos que hubo acuerdos entre la licenciada y otras tres personas del comisariado para repartirse entre ellos la indemnización, es una mafia que existe en ese grupo y al que le he echado cosas abajo”, apuntó.

Un 12 de diciembre de hace aproximadamente siete años –comentó-, Claudia Cervantes fue contratada como abogada de este ejido por solo tres integrantes del Comisariado, encabezado en ese tiempo por Francisco Ortega, pero esa decisión no fue avalada por la totalidad de miembros de la asamblea, que es la máxima autoridad, por lo que ese nombramiento “no tiene ninguna validez para nosotros”.

Lo peor es que a pesar de que es un tema que corresponde al Tribunal Unitario Agrario, se encuentra en el Juzgado de lo Civil del Poder Judicial del estado, el que además retuvo ese recurso “que para nosotros es una gran ayuda, porque ahorita que se necesita no podemos tomarlo porque esa señora licenciada nos demandó”, refirió.

Consideró que la abogada carece de ética, porque trabajó asuntos del ejido, incluido el que derivó en la indemnización de tres millones de pesos “que ahora nos quiere quitar”.

Aseveró que en Ciudad Judicial (donde se localiza dicho Juzgado) hay “un relajo y –añadió- nos parece injusto que a nosotros, que somos un sector vulnerable, nos quiten el recurso, nos lo retengan, en lugar de que lo repartamos”.

Este asunto ya tiene alrededor de dos años en litigio y a la fecha no se ha resuelto, aun cuando se trata de un tema agrario y no civil; “sentimos impotencia, porque los jueces han favorecido a la licenciada, no sabemos qué tipo de convenio tengan”.

Insistió en que la autoridad jurisdiccional de manera equivocada dio trámite a este caso y que supuestamente ha reconocido el yerro, pero sin emitir una sentencia.

Dijo que el ejido también ha combatido legalmente y que hay molestia en los ejidatarios, incluso que han planteado la posibilidad de protestar en las instalaciones de Ciudad Judicial (ubicadas en Santa Anita Huiloac, municipio de Apizaco).

“Porque se nos hace muy muy injusto; ahora que inicia el nuevo ciclo agrícola no tenemos dinero para invertir en la siembra y bien pudiera servirnos para pagar ese gasto”.

Abundó que ya platicó con una magistrada a quien le ha expresado su preocupación y “que para nosotros es una grosería lo que nos hacen, porque esa señora (abogada) se ha valido de sus influencias y nos ha afectado”.

Claudia Cervantes también demandó el embargo de bienes, pero –resaltó- el ejido no es embargable ni tiene cuenta bancaria, por lo que el cheque de Sedatu fue expedido a mi nombre, ya que así lo determinó la asamblea, para que después fuera distribuido todo el dinero entre la totalidad de ejidatarios.

“A ella sí se le pagaron servicios anteriores; ahora alega que tiene un contrato y que del juicio con Ixtenco ella recibiría 10 por ciento si lo ganaba, pero lo perdió y quiere ganar tres millones de pesos”, agregó.

Reprochó que el juzgado solo “ha dado largas a este juicio en el que se han hecho varias violaciones”. Actualmente el ejido tiene otro representante legal, al que le paga para llevar este asunto y también se ha comentado el problema con el presidente del Poder Judicial (Héctor Maldonado Bonilla), afirmó.

Montiel Bretón anotó que esos tres millones de pesos serán repartidos entre mil 700 ejidatarios, como “una especie de ayuda. Nos caería de maravilla para sembrar, pero por una sola persona, que no tiene la razón, se afecta a todos estos agricultores”.