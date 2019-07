Junta de Coordinación sin acuerdos para desahogar temas pendientes: Saavedra

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso local, Jesús Rolando Pérez Saavedra reconoció que el Poder Legislativo local acumula pendientes, los cuales no han sido superados debido a la falta de acuerdos que prevalecen al interior de la Junta de Coordinación y Concertación Política.

Entre los temas pendientes destacó la armonización de la Ley de austeridad y superar el veto del Ejecutivo en materia de protección civil y ecología, los cuales ya fueron dictaminados por su comisión, pero falta el aval de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso.

“Lamentablemente el tema y estos asunto han sido demorados, pero no por Puntos Constitucionales, sino por las mismas instancias del Congreso que no hemos librado, no hemos consensuado, pero nosotros estamos listos para contestar, pero necesitamos indicaciones de la Junta de Coordinación para hacerlo”.