Jóvenes exigen inclusión y no ser vistos solo como votos por partidos y gobierno

Mayor inclusión, evitar el doble discurso, generación de verdaderas políticas públicas para este sector y apostarle a las nuevas tecnologías de la información fueron algunas de las demandas que hicieron los participantes en el coloquio “La participación Política de los y las jóvenes en México: retos y oportunidades”.

En este encuentro, realizado este miércoles en el auditorio Luis Carvajal Espino de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), convocado por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), los ponentes pidieron ya no ser usados como parte del discurso para acceder al poder público.

José Alberto Romero González, integrante de la Asociación desarrollo, educación, amor, esperanza y justicia, criticó que las autoridades, incluidas las electorales, no han logrado establecer acciones de inclusión para los sordos, pues este sector, como otros, solo son vistos como sufragios.

“La comunidad de sordos solo tenemos que esperar a votar y nada más, porque cuando hacemos propuestas no dicen que sí, que si nos van a incluir, pero no es así. Nosotros participamos votando, pero no hay una acción de inclusión, ojalá pronto las autoridades lo hagan”, dijo ante magistrados, consejeros electorales y congresistas.