Hijos de jefas de familia fallecidas padecen abusos y descuidos, arroja verificación de la SEBI

Hijos de jefas de familia fallecidas enfrentan condiciones de vulnerabilidad porque sus tutores no les entregan el apoyo del gobierno federal o se aprovechan de su condición para acceder a beneficios sociales; algunos presentan problemas psicológicos, de peso bajo o enfermedad; otros enfrentan orfandad total y riegos de abuso sexual, según resultados de la primera verificación efectuada por la delegación de la Secretaría de Bienestar (SEBI).

Mónica Rodríguez Cruz, coordinadora del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia en Tlaxcala, expuso que se realizó una revisión del padrón, desde el año 2013 cuando se creó este esquema, hasta 2018.

En ese lapso se implementó la modalidad de preafiliación de madres jefas de familia y una vez que el Registro Civil notificaba sobre el deceso de alguna, la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol, hoy SEBI) buscaba a beneficiarios para que recibieran el apoyo.

Nunca se llevó a cabo una supervisión, ni se constataba que a los hijos realmente les llegara el apoyo económico. Solamente se concretaba a pedir el acta de defunción, principalmente, entre otros documentos, como las constancias de estudio de los huérfanos, incluidos los que acreditaban al responsable que se haría cargo de los menores o adolescentes, explicó.

Para infantes de cero a cinco años de edad la dependencia solicitaba que se presentaran en las oficinas. Pero en la revisión de este año se halló que había beneficiarios, algunos de ellos ya en edad adulta, que desconocían que pertenecían a este programa, pues su familiar que quedó como tutor “mañosamente se valió de las constancias escolares para acceder a otro programa social, como Prospera (hoy Becas Benito Juárez)”.

De estos son aproximadamente 27 casos, pero podría haber más porque la revisión se efectuó en temporada vacacional y muchos suelen aprovechar para visitar a parientes que viven en otro lugar, por lo que este diagnóstico aún no ha concluido. Derivado de esta situación, se realizó igual número de cambios de responsables.

Hubo casos canalizados al Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT) por razones de peso bajo y de enfermedad; a dos niños se les detectó un mal renal. A partir de ahora deben asistir a sus consultas y someterse a estudios clínicos.

La revisión incluyó una cédula para conocer cuántas comidas realizan al día y el peso y talla que tienen, así como la educación que reciben y el promedio, no como condición para obtener el apoyo sino para tener la certeza de que el responsable está pendiente de esta parte, indicó.

En 11 casos no se logró la presencia del beneficiario porque el responsable no lo permitió. “Cuando obstaculizan la verificación se sospecha que posiblemente ya no tienen bajo su cuidado a los niños y temen ser descubiertos y sancionados, pero no podemos ir más allá, no tenemos facultades.

-¿O sea, no pueden proceder en contra de quien esté aprovechándose de la situación?.

-No es que no se pueda, porque nosotros vamos a notificar todas las inconsistencias a la dirección general del programa que es la que definirá los pasos a seguir.

De hecho, se sugirió de manera inmediata la suspensión de nueve apoyos porque los beneficiarios no fueron hallados, pero pueden ser reactivados si ellos mismos se presentan en estas oficinas o si el responsable los acredita, añadió.

La funcionaria comentó que generalmente el responsable es un familiar, “pero hay algunas situaciones graves” porque las o los niños quedan en completo desamparo al morir la madre, ya que carecen de otros parientes que se hagan cargo de ellos y en ocasiones algún vecino asume la responsabilidad. De este tipo se encontraron alrededor de cinco casos.

-¿Qué pasa con esos niños una vez que son detectados?.

-Los buscamos, verificamos que estudien y que el responsable haga su labor. Hay seres humanos maravillosos que les brindan un hogar. Así como hay familiares que se aprovecha de ellos, también hay quienes dan amor sin tener lazos consanguíneos.

-¿Esos infantes en completa orfandad son canalizados a alguna institución?.

-Anteriormente no se hacía ninguna verificación para saber cómo viven esos menores, pues el requisito básico del programa es que estén en el sistema educativo, no había más. Es algo preocupante porque tampoco se contempla la patria potestad. Hay asuntos en juicio o en los que quienes estaban como responsables ya no tienen a los niños, pero nunca lo habían notificado a la dependencia y seguían cobrando.

De esos cinco –puntualizó-, uno está por cumplir la mayoría de edad y podrá hacerse cargo de sus hermanos, del resto se corroboró que se encuentran en buen estado, tanto físico como emocional, y que su vida se desarrolla de manera normal.

Sostuvo que en ninguna de estas situaciones hay intención de cancelar el apoyo, sino mantenerlo, por lo que ello implicó que las y los servidores de la nación realizaran investigación de campo con vecinos para tratar de dar con el paradero de beneficiarios no localizados o de indagar la forma en que viven y son tratados.

“Hay un caso en el que se sospecha abuso sexual en contra de una chica, pero no podemos intervenir porque no tenemos facultades pero sí se notificó al DIF; ya serán otras instancias las que investiguen”, apuntó.

Asimismo, se hallaron dos asuntos en los que la madre no ha fallecido, por lo que se turnaron al área jurídica. “Se iniciaron los expedientes para seguir el procedimiento y la conciliación de las partes, porque recibieron el beneficio durante muchos años, por lo menos tres, sin cumplir los requisitos,

-¿Se procederá penalmente en estos casos?.

-Eso lo determinará el jurídico. Yo creo que no será penal, solo administrativo, pues son bienes de la nación los que recibieron; posiblemente deban regresar el dinero. No sabemos cómo se las arreglaron para que las incorporaran.

-¿Se trata de un acto de corrupción cometido desde el interior de la entonces Sedesol?.

-Será el jurídico el que determine el grado de responsabilidad de cada parte.

Afortunadamente la mayoría de infantes se encuentran bien –subrayó-, pero a raíz de esta verificación se percibieron otros aspectos que requerían atención urgente, como el apoyo psicológico, ya que la pérdida de la madre también significa el quebranto de valores, de educación y del pilar de la familia, por tanto estas niñas y niños quedan vulnerables.

“Hay pequeños con ciclos que no habían cerrado, muchos de ellos no pudieron contestar preguntas, por el sentimiento tan fuerte que tuvieron en ese momento”.

En caso que el papá se haga presente -expuso-, este después rehace su vida y los hijos o hijas terminan viviendo con la tía o con la abuelita, sin embargo él queda como responsable, pero no les destina el recurso íntegramente.

A partir de esta nueva administración se realizarán por lo menos tres revisiones, con las que los responsables “se van a sentir un poco vigilados”, porque también se harán evaluaciones periódicas. “Es una buena iniciativa de este gobierno, la de verificar, era apremiante”.

Afirmó que el programa opera de manera normal desde inicios de este año (el primero de la nueva administración federal). Actualmente el padrón es de más de mil 126 beneficiarios, de cero a 23 años de edad, pero es fluctuante debido a las bajas que se registran o porque terminan sus estudios.

El monto es diverso: para recién nacidos hasta preescolar, es de 720 pesos bimestralmente, para los que cursan primaria es de mil 200, para los de secundaria, de mil 690, para los de media superior, de dos mil 180 (pero las nuevas incorporaciones serán atendidas por las Becas Benito Juárez, por ser universal) y para los de superior, de dos mil 400. “Hay familias que reciben un monto considerable porque son varios niños”.

En este momento hay 10 solicitudes en espera, pero en este 2019 no habrá altas nuevas, debido a que primero se efectuó la verificación, la cual ha permitido descubrir toda esa serie de cosas, entre ellas dos niños fallecidos que no habían sido notificados. Probablemente todos estos elementos se considerarán para los próximos registros.

-¿Estos elementos podrían cambiar en algún momento las reglas de operación?.

-Pensaría que sí, el asunto no es solo brindar el apoyo sino preocuparse por este sector de la población que además es el más vulnerable que cualquier otro. Las reglas no marcan la existencia de un área psicológica, pero se abrió ante la necesidad identificada y ha sido muy exitosa, se inició con la gestión en los municipios, pero no era suficiente, sin embargo se continúa en los más alejados por cuestiones de gastos de traslado a Tlaxcala capital.

Para la coordinadora “esto es lo mejor que se pudo haber hecho; la participación de servidores de la nación es fundamental porque ellos pertenecen a las mismas comunidades y también conocen el entorno de los beneficiarios y los ubican. Van a estar atentos”.

En este año la cobertura no es general, solo para áreas de alta y muy alta marginación o con mayores índices de violencia, pero en Tlaxcala se denominan -Zonas de Atención Prioritaria Urbanas en los municipios, precisó.